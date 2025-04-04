詹文男 X 朱世明 流感預防、診斷及治療全攻略

隨著季節變換，流感疫情再度升溫，許多民眾對於如何正確預防與治療流感仍存有諸多疑問。剛被流感襲擊，才逐漸恢復健康的數位轉型學院院長詹文男，特別邀請長庚醫院小兒科部長朱世明上《大師543》節目，針對流感與感冒的差異、疫苗施打的重要性，以及現行治療選項進行深入解析，為民眾提供最具專業價值的健康資訊。

流感與感冒雖然症狀相似，但其成因與影響卻大相逕庭。朱世明指出，流感是由流感病毒（A型或B型）引起，而一般感冒則可能由鼻病毒、腺病毒等多種病原體造成。臨床上，流感患者通常會出現高燒（38.5度以上）、全身倦怠感、肌肉痠痛等症狀，且病程發展較快，而一般感冒則以喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等輕微症狀為主，發燒情況較少。

「如果在短時間內體溫迅速升高，且伴隨嚴重的疲憊感，就要提高警覺，很可能是流感，而不是單純的感冒。」朱世明強調，精準診斷是確保治療效果的關鍵，因此建議民眾如有疑慮，應及早至醫療院所接受快篩檢測。

談及流感的預防措施，朱世明強調，施打疫苗仍是最有效的防護手段。「流感疫苗雖然無法百分之百避免感染，但可有效降低重症風險，特別是高危險族群，更應優先接種。」。

此外，朱世明也提醒民眾，流感疫苗的保護力並非終身有效，而是每年都需施打。「WHO每年都會根據當年度的病毒變異情況，制定最新的流感疫苗，因此即使去年已接種疫苗，今年仍應再次施打，確保防護力。」

對於已感染流感的患者，現行治療方式主要包括抗病毒藥物，如大家熟知的克流感。不過，朱世明也提到，近年來醫療科技進步，除了傳統的克流感之外，還有新型的單劑口服藥物以及注射藥物可供選擇。

詹文男也分享了他過年期間感染流感的經驗。他描述這次流感的過程極為痛苦，體溫一度高達40.2度，甚至讓他有「可能往生」的感覺。起初，他發燒到38.5度，前往附近診所就診，醫生認為只是一般感冒，沒有驗流感，只開了一些感冒藥。然而，服藥兩天後，症狀並未緩解，反而更加嚴重，體溫飆升到40.2度，才趕緊轉往大醫院的急診室。

醫院進行快篩後，確認他感染了流感，並提供多種治療選擇，包括克流感（口服藥，需連續服用五天）、吸入式藥物、一次性口服藥（新型自費藥物），以及打針（需自費）。由於從小家人教育他「打針比較快」，他選擇了打針，並確實在第二天就緩解許多。他的太太在照顧他後也感染了流感，但因為事先了解到最新的治療選擇，選擇了新型自費口服藥（只需一次劑量），結果第二天燒就退了。

回顧近年疫情發展，COVID-19大流行期間，民眾因長期配戴口罩、勤洗手，導致流感與其他傳染病的感染率大幅下降。然而，隨著防疫政策鬆綁，社會逐漸恢復正常運作，流感病毒的傳播也隨之回升。

「這幾年我們面臨所謂的『免疫負債』，也就是因為過去防疫措施讓流感病毒的傳播受到抑制，導致許多人缺乏對流感的自然免疫力。如今社會活動恢復，流感病毒反而變得更容易在人群中傳播。」

面對每年反覆來襲的流感，民眾應建立正確的健康觀念，從日常預防做起，並在必要時積極接種疫苗。朱世明強調：「與其等到感染後才尋求治療，不如提前做好預防，這才是最聰明的健康管理方式。」亦即透過科學化的疾病防治策略與正確的健康行為，每個人都能為自身與家人建立一道堅實的健康防線。

在專訪中，數位轉型學院詹文男也與朱世明就民眾應有的日常防護行動提出建議，點擊立即收看：