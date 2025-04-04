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社宅導入地震即時監測系統！災後可立即掌握損傷情況

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部部長劉世芳（左）參觀預鑄工廠，聽取預鑄工法相關應用。內政部提供
內政部部長劉世芳（左）參觀預鑄工廠，聽取預鑄工法相關應用。內政部提供

台灣位處地震帶，如何提升建築在災害發生時的即時反應能力，成為住宅安全的新關鍵。內政部近日表示，中央新建的社會住宅將全面導入結構安全監測系統，在地震發生當下，即可自動偵測並回傳建築損傷資訊，成為提升救災效率與區域防災能力的創新應用。

內政部介紹，這套系統是由國家住都中心與地震工程研究中心合作推動，具備震後即時偵測、數據回報與區域共享三大功能，一旦社宅遭遇強震，建築內部感測器可自動判斷結構受損狀況，相關單位能第一時間調度人力、啟動應變，未來也可與周邊社區共享資訊，建立區域型預警網絡。

除了強化抗震能力，內政部表示，目前推動的「安居‧好室」社宅也不忽略節能與環保，目前全台已有超過3萬戶中央新建社宅，全面達成住宅能效1級標準，設計階段也普遍導入銀級綠建築、智慧建築標章與建築資訊模型（BIM），提升設計精準度與施工效率。

在營建過程中，更積極採用綠色工法，如預鑄系統、整體衛浴與系統模板，目前累計逾70處基地導入，減少碳排、加速工期，降低施工對環境的衝擊。

內政部也指出，高雄、台南等地的社宅基地，陸續取得「建築能效1+級」與「低蘊含碳建築」1+級認證，顯示政府社宅計畫已從「量」的擴張進入「質」的升級，並逐步引導建築產業鏈向低碳與創新技術轉型。

內政部強調，社會住宅不只是給人住的空間，更是新科技、新理念的實驗場，透過結構監測、智慧設計與環保工法，政府正打造一個既宜居、又具備未來性與安全韌性的住宅新樣貌。

內政部 地震

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