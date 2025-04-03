網路購物已是日常 參考真實試吃口碑成趨勢

網購成為許多人的日常消費模式，根據國外研究指出，八成以上消費者買東西之前會先上網爬文，再下決定。這顯示越來越多消費者，希望以節省時間、精力與金錢的方法，透過綜合多種管道的資訊比較後，才做出最後的購物抉擇。

10年前全世界約有25%的消費者利用網路完成購物需求，10年後的今天，購物前先上網參考評價，找尋團購機會，或是電商優惠，已成為新常態。

不僅上班族如此，家庭主婦成為這一波電商購物的主流勢力；從廚房裡用的洗碗精，到小孩上學背的護脊書包，都要先上網看一下討論區眾人的評價再下手，以避免踩雷。

尤其進口零食，因為擔心口味與台灣人的習慣差太多，更要上網打聽。像是在臉書上就可以看到許多評比，也有人相互請益、交流，社友們除了分享在網路商城購物經驗，點數怎麼用等話題，還有人會自動集結開箱。

例如近年流行的以鬆、厚、脆著稱，像炸物般厚的泰國脆海苔到底好不好吃？就有版主集合十篇素人開箱文，比較泰國海苔跟台式海苔的差異性。畢竟電商平台賣食品零食，都只放外包裝的照片，沒有拍內容物，社群裡可以看到真的開箱與試吃，從海苔的口感、味道、包裝以及單價，都有鉅細靡遺的比較。

通過購物的前、中、後分享，也是社交同溫的一部份，消費者透過真實開箱，問真實經驗，彼此交流「視吃」已成趨勢。