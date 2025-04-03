川普對等關稅 喬山：集團分散生產基地的製造布局仍具優勢

美國總統川普宣布對等關稅新政，對越南、中國、台灣課徵重稅，商用健身器材製造龍頭喬山健康科技（1736）表示，集團雖然無法透過分散產地化解關稅風險，但相對於產業其他品牌來說，「大家都在中國大陸生產，喬山的製造布局仍是有優勢」。

喬山也不諱言，關稅一旦調高，勢必得轉嫁成本，與客戶協商分擔關稅。

因應美國總統川普的新關稅政策，喬山去年即提早布局，在越南購入5.7萬坪土地興建越南二廠，預計今年第3季越南新廠將有部分廠區完成並開始投產。

喬山表示，越南新廠完成後，將作為出口至美國的家用及中低階商用產品主要生產基地；中國廠方面，現有產能則規劃供應非美國地區的需求。

喬山指出，越南相對於中國製造成本及關稅都較低，可以消弭部分的關稅衝擊；且跟產業其他的品牌來比，大家都在中國生產，原物料也從中國供應，喬山分散生產基地的製造布局，仍是有相對優勢。

目前，喬山在全球5個國家建置7座製造工廠，占地面積達15萬坪，成為全球最大的健身器材製造廠，且製造廠布局多個國家，使供應鏈更加靈活，以應變市場的各種狀況。