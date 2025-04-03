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職感心教練／穩定、精準 致勝關鍵指標

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、實習企業教練）
中華隊以實力奪下世界12強冠軍，如同高度穩定性的製程標準，從Cpk值來評估球隊能否穩定地發揮出應有的水準。記者許正宏／攝影
中華隊以實力奪下世界12強冠軍，如同高度穩定性的製程標準，從Cpk值來評估球隊能否穩定地發揮出應有的水準。記者許正宏／攝影

美國職棒大聯盟（MLB）形容「難以想像的事差點發生」的中華隊，在最後一場與西班牙的關鍵比賽中，以火球三振來結束比賽，取得參加第六屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）正賽資格。

Cpk指數 看見製程能力

回想去年底的世界12強比賽（WBSC Premier 12），從不被看好，到最後以迅雷不及掩耳的雙殺結束比賽，終於擊敗27連勝的日本隊，拿下首座一級賽事冠軍。紀錄就是要被打破的，不是破不了，只是早晚問題，而這一次中華隊辦到了。

然而，日本能締造27連勝，絕非偶然，而是綜合實力的展現。更關鍵的是，他們的球員養成體系，透過不間斷的人才培育與銜接，持續提升球隊競爭力，而「穩定發揮」正是成功的核心要素。

今年初入選美國棒球名人堂的鈴木一朗，以獨特的「鐘擺式打法」聞名，創下大聯盟單季262支安打，連續十年達成200支安打的紀錄。這些成就源於高度自律，雖然出棒速度並非最快，但穩定、精準，結合卓越的手眼協調，使他成為名副其實的「安打製造機」。這種「穩定且精準」的表現，正是卓越績效的核心要求，也與生產製程的關鍵指數「製程能力指標（Process Capability Index, Cpk）」一致。

Cpk用於衡量工廠生產的穩定性與精確度，並與Cp和Ca息息相關。Cp代表製程精密度（Precision），反映數據的分散程度；Ca代表製程準確度（Accuracy），衡量數據是否貼近目標中心。

Cpk則綜合兩者，數值高低（通常以0.67、1.0、1.33、1.67與2.0為指標）與整體製程能力、產品品質穩定與否成正比。

它反映在特定時間內，由操作員、機械設備、物料、作業方法與環境等因素的綜合作用，確保製程維持穩定受控。而這些綜合表現最終體現在產品品質上，也決定了企業的獲利能力與市場競爭力。

減少變異 勝率自然更高

我們也可以拿Cpk來衡量球隊能否穩定地發揮出應有的水準。數值愈高，代表球隊的表現愈穩定。因此，我們可以說，一支Cpk值高的球隊，就是一支w穩定性高、競爭力強的隊伍。

若將MLB體系與三大國際賽事來類比Cpk，等級愈高，Cpk數值愈高且愈穩定，代表挑戰更大、變異控制能力需要更強，才能在競爭激烈的環境中脫穎而出。

其中，MLB位居金字塔頂端，與WBC同屬於最高級別國際賽事，Cpk≥2.0，如同高度穩定性的製程標準。而MLB 3A等級為美國職棒小聯盟的最高等級，則和無MLB球員參加的奧運棒球比賽同級。因獎牌畢竟屬於國家運動的最高榮譽，各參賽國亦是以最高規格視之，Cpk ≥1.67。

至於MLB 2A等級與無MLB球員參加的WBSC Premier 12屬於同一級別。從本次各國派出的球員平均年齡來看，都「趁機」讓國家隊年輕化，儘早培養新秀，Cpk ≥1.33。

在勢均力敵的比賽中，勝負往往取決於誰先失誤，而非單純的實力較量。能減少變異、穩定發揮的球隊，勝率自然更高。

隨著比賽層級提升，對技術與穩定性的要求更嚴苛，若控球不穩、打擊專注力不足或守備失誤，都反映出較低的Cpk，意即實力難以穩定發揮，無法展現真正水準。

去年赴東京比賽時，球迷送給投手郭俊麟一顆「每一面都是6」的充氣骰子，期待他場場投出最佳表現。之前因表現時而亮眼如擲出6，時而低迷如擲出1，被戲稱為「骰子型選手」。然而，勝負不應憑運氣，而在於如何穩定發揮，讓每一次登板都能擲出6，扎實地完成比賽。

工廠要獲利，須確保高且穩定的Cpk；球隊要勝利，同樣仰賴穩定且高水準的Cpk表現。中華隊已奪下世界12強冠軍，證明自身實力正邁向更高層級。期待我們持續提升能力（Cpk），並確保穩定發揮（Cp、Ca），明年WBC比賽表現超越過往，再創巔峰。

MLB 美國

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