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量子覺知手札／開誠布公 取得共識

經濟日報／ 瑞瑟（資深企業顧問）

前幾年因為疫情蔓延改變了人們工作的方式與心態，加上量子覺知時代的來臨造成了不確定的因素增多，以致於人們有意、無意中因為想要單純化外在的環境，而產生「心口合一」的現象，即一有不滿就付諸行動的現象變多。因此，之前為了避免直接的衝突，許多主管或組織選擇用隱晦性高的「安靜開除」方式（故意用言語或各種刺激讓員工不好過，因感覺度日如年最終主動離職），讓不適任的員工能知所進退，以省下必要的評估步驟及費用的作法，現在恐怕已不管用。

事實上，一旦受了委屈，有些人就不像以前一般會隱忍，而是用證據公諸於世或刻意爆料的方式來表達他們心中的不滿。而拜當下網路的方便性及普及率所賜，任何不利於所謂弱勢公平正義的抱怨，都會被他人無限地放大與解讀，造成無法確定的重大影響。倘若碰到員工以「在職離職」的消極怠工方式來應對，甚至擴散至其他的同事，那麼因此而造成整體生產力上的損失，就可能大過原先想省下的費用。

而且，在心口合一的大勢驅動下，主管其實很難隱藏自己真正的意圖，總會以相關的言行展現出來。所以，與其製造出混亂及不信任的未知結果，領導者反而必須能以身作則、身先士卒，自己先努力地覺察內心的真正想法，之後在以適當的方式取得共識與諒解，並能開誠布公地說明原委，才會產生適宜的解決方案。

同時，領導者也要善用觀察者效應的影響力，創造多贏局面的心態，用行動引導員工一起面對挑戰。

合一 離職 領導者

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