顯而立見／企業轉型 選擇比努力重要

Intel新執行長陳立武上任，股價大漲。市場的期待不難理解，這家半導體巨頭這幾年被台積電（2330）和AMD夾擊，已經走到了必須轉型的關鍵時刻。股價的短期飆升，反映的其實是一種「變革的賭注」，投資人下注Intel這次會痛下決心，做出真正的選擇。

但企業的轉型，從來不只是換個CEO這麼簡單，如果組織的問題沒有解決，市場很快就會發現這場變革只是表面功夫，股價漲得快，跌得只會更快。

Intel不是第一家面臨這種困境的大公司，當企業規模擴大，市場地位穩固，內部結構就會變得愈來愈複雜，決策速度開始趕不上市場變化。

最明顯的特徵，就是內部部門開始各自為政，變成擁有獨立利潤中心的「小王國」，維護自己的利益變得比推動創新更重要。當內部競爭大於外部競爭，每個部門都寧可重複投資，也不願意共享資源，公司運作的效率就會開始下降，而這種「穀倉效應」，往往比市場競爭來得更致命。

這就是大企業的轉型悖論：當公司發展到一定規模，穩定變得比創新重要，決策的核心從「做對的事」變成「不要犯錯」，企業的靈活性就會逐漸喪失。有時候，市場上看起來「無能」的大公司，並不是因為裡面的人不夠聰明，而是因為決策機制的成本已經高到讓他們無法行動。

看看AMD的例子，就能理解轉型的本質其實是選擇，而不是努力。2014年，蘇姿丰剛接掌AMD時，這家公司已經到了瀕臨破產的邊緣，市場份額幾乎被Intel碾壓。但她第一步不是急著投入研發，而是砍業務。她砍掉了75%的產品線，把128條縮減到32條，甚至放棄了一年3億美元營收的嵌入式業務，然後把所有資源押注在高效能運算和Zen架構處理器的研發上。

當時市場一片唱衰，AMD股價曾單日暴跌23%，但18個月後，Zen架構的成功讓AMD重新崛起，市值翻了數十倍。她做的，不是讓AMD更努力，而是讓AMD變得更專注。

這其實就是大企業轉型的第一個關鍵點：選擇比努力重要。選擇的本質是放棄部分過去的努力，但沒有放棄就沒有真正的轉型。

這是一個常常被忽略的事實，當企業變大，每一個決策都會牽涉到龐大的既得利益，每做一次組織調整，就會影響到無數人的生計。大部分的企業領導者，並不是不知道該轉型，而是因為這個過程涉及太多利益交換，導致決策變成一種妥協，最後變成「不痛不癢的調整」，失去了轉型本該有的力度。這也是為什麼，企業轉型其實不是科學的數學問題，也不是物理問題，而是人文社會科學的、心理學和政治學的問題。

很多人以為，企業變革失敗是因為技術錯誤，戰略方向不對，但事實上，最大的阻力往往來自內部。歷史上許多變法的失敗，都不是因為改革沒有道理，而是因為當一個體系運作太久，它的權力結構已經固定，任何改變都會觸動既得利益者，而這些人往往會用盡一切手段來阻止變革發生。

王安石變法失敗，不是因為他的政策錯誤，而是因為他試圖快速改變利益分配結構，導致舊勢力全面反撲，最後變法被推翻；清末的戊戌變法，同樣是因為觸動到傳統官僚體系的利益，最終在100天內就被扼殺。

市場比歷史更殘酷，它不會因為你過去的成功就給你更多時間，如果一家公司沒有辦法果斷做出選擇，該捨棄的業務不砍，市場自然會替你做決定，只是到那時候，選擇的主導權已經不在自己手上了。在這樣的背景下，企業能不能成功轉型，並不取決於 CEO本身有多優秀，而是他有沒有能力對抗內部阻力，真正做出選擇。