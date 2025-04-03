美掀關稅大戰 中鋼：以積極主動的態度因應挑戰

美國川普政府掀起關稅大戰，中鋼（2002）表明，審慎評估各項潛在影響，並採取適切對應措施，確保供應穩定與客戶權益，以積極主動的態度因應挑戰。

中鋼指出，針對美國政府自4月5日及4月9日起，分別實施10%的基礎關稅（Tariff Baseline），以及針對特定國家的對等關稅（Reciprocal Tariff）貿易新政策，中鋼嚴密關注中。

根據統計，台灣出口至美國的鋼鐵、鋁材及汽車零組件產品，仍適用原有「貿易擴展法第232條」所課徵的25%關稅，尚未納入此次新增的對等關稅清單。經初步評估，此次政策對中鋼公司直接出口美國的影響相對有限。

2024年台灣出口美國的鋼鐵相關產品總量約92.4萬公噸，包含約70萬公噸的鋼材與22.4萬公噸的下游製品。整體而言，台灣出口至美國市場仍具相當規模，關稅政策若導致美國經濟或消費市場出現波動，將可能進一步影響鋼鐵產業鏈的用鋼需求。

中鋼指出，面對國際貿易政策的變化，將持續密切關注後續發展，並與政府及產業公協會保持緊密聯繫，審慎評估各項潛在影響，並採取適切對應措施，確保供應穩定與客戶權益，以積極主動的態度因應挑戰。