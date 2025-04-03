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SCFI運價指數連二漲、周漲幅2.6% 遠東到北美線漲勢較歐洲線強勁
全球航運業者捍衛運價止跌決心顯現，3日公布最新的指數及運價出現連兩周上漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於3日出爐，指數上漲35.9點至1392.78點，周漲幅2.6%；遠東到北美線漲勢較歐洲線強勁。
全球貨櫃輪航商考量到市場進行船舶調整，4月北美航線減班率約10%，再加上亞洲出口到歐、美的需求開始增加，全球貨櫃輪運價指數上周終止連十跌連兩周上揚。不過，業界不諱言的指出，原本市場需求已經擺脫農曆年後的淡月，需求開始升溫，隨著美國總統推出全新關稅政策後，市場影響還還是未知數，最快要等到清明節假期後，才看得出來出口貨量變化。
最新一期貨櫃輪運價出爐，北美線貨量逐漸回升下，運價率先止跌反彈，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,313美元，較前一期上漲136美元，漲幅6.2%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,306美元，較前一期上漲112美元，漲幅3.5%。
遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,336美元，較前一期上漲18美元，周漲幅1.4%；遠東到地中海是四大主要運價唯一下滑，運價每TEU(20呎櫃)來到2,028美元，較前一期下跌48美元，跌幅2.3%。
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