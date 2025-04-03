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鞋類生產基地國家成重稅重災區！製鞋廠：密切關注品牌客戶反應

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

美國總統川普宣布對等關稅政策，全球鞋類生產基地幾乎都成為「重稅重災區」，全球製鞋龍頭寶成（9904）及來億-KY（6890）、鈺齊-KY（9802）等製鞋大廠都表示，正密切關注品牌客戶的反應，並保持緊密溝通；由於客戶尚未作出回應，目前還無法評估可能受到的衝擊。

不過，業者也不諱言，關稅大戰，促使供應鏈生產成本增加，而品牌客戶也會將關稅成本轉嫁給消費者，這一連串的連動，都將影響終端市場的消費意願，以及品牌客戶的下單，對整體產業來說不是好事。

全球製鞋產業景氣好不容易走出庫存調節的陰霾，回到復甦成長軌道，不料川普宣布對等關稅政策，全球製鞋基地的中國大陸、越南、印尼及印度等地，都納入高關稅範圍，其中越南稅率高達46%，中國大陸與印尼分別為34%及32%，印度26%，均屬重稅重災區。

川普在當選美國總統時，表示要對中國大陸進口產品加徵關稅，業界一度認為，可望為製鞋產業東南亞、南亞供應鏈迎來轉單效益；不料今天的結果，卻讓業界大失所望，幾乎所有製鞋生產基地都「中槍」，難逃重稅命運。

對此，寶成表示，公司對於關稅議題一直密切的關注，同時也持續與品牌客戶保持密切溝通，並會根據品牌客戶的需求，做出合適的因應。

來億指出，增加的關稅本來就是客戶支付，跟鞋廠無關，目前要看客戶的反應，而客戶尚未說明，未來是要全數轉嫁消費者或吸收部分。

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