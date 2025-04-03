艾笛森營收／3月1.80億元 月減3.2%、年增5.01% 預期可望維持年增

艾笛森（3591） 2日公布2025年3月營收1.8億元，月減3.2%，為近12個月新低，年增5.01%，截至3月累計營收5.73億元，年增6.17%。營收雖較上月衰退，但貢獻力道仍超越去年同期，艾笛森日前於法說會上表示，3月以後營收預期可望維持年增，今年整體出貨量預計將較去年增長20%。

艾笛森對於今年展望樂觀，公司表示照明產品能見度約1.5-2個月，預期照明業務約成長 15%-20%，車用可見度達一年以上，車用業務則有望增長 20%-25%。今年將評估擴充車用產品第二條產線，並減少在中國重大投資，僅進行既有產線的製程優化。

艾笛森指出，儘管今年面臨挑戰，但既有客戶的出貨量保持穩定。如果未來烏俄衝突結束，先前中斷的俄羅斯市場訂單將可能帶來顯著的商機。此外，公司計劃在今年下半年於歐洲設立子公司，進一步擴展照明業務市場。