好市多台中開第三家？台糖招商也來了 房仲點名這處

台糖近期在中部地區釋出土地招商，包括北屯陳平段低碳住宅合作開發案，以及東區泉源段、南投埔里福興溫泉的兩筆地上權招商案，其中東區泉源段土地面積達8,000坪，為台中市區難得的大規模精華地，頗受市場關注。招商說明會當天也吸引近百家業者與會，備受國人喜愛的美式大賣場好市多也名列其中，引發市場好奇是否有意在台中設立第三處據點。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，好市多在台灣的據點，都位於都會區，且土地面積落在萬坪左右，以此標準來看，台中市區的東區泉源段，是較可能吸引好市多目光的標的，且該筆標的為四面臨路的完整商業區街廓，與三井lalaport、秀泰生活等購物據點也不遠，未來若規劃大型商場，有助於串聯周邊消費人潮擴大商機，加上該標的鄰近台中車站，交通優勢鮮明，土地條件符合好市多的選址標準。

目前好市多在台中有兩處據點，分別是坐落南屯區八期重劃區的台中店，以及北屯區機廠總站的北台中店。前者主要服務太原路以南、中投公路以西的消費者；後者則可滿足太原路以北的購物需求。

陳定中指出，對舊市區的東區，以及南太平、大里、霧峰等地的民眾來說，現有的兩處據點都有段距離，因此若好市多在東區設點，不僅可開發舊市區及大平霧地區的商機，甚至往彰化芬園、南投草屯等地拓展客源，對好市多而言擴大布局的不錯選擇，而好市多強大的集客力，對東區吸納人潮、強化機能也頗具效益，假如好市多真的落腳東區，可望使東區的房市發展更具活力。