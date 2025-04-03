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強化國有非公用土地墳墓管理 國產署運用無人機航拍

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

國產署近年來積極運用無人機系統監測國有非公用土地變異情形，針對遭墳墓占用者，採取每年定期航拍，發現擴占情事迅即處理，並於每年春節後、清明節前辦理插牌公告，以查找墓主及宣導占用人取得合法使用權源，強化國有非公用土地占用管理。

國產署表示，為加速處理國有非公用土地遭占用情事，自2023年起委託內政部國土測繪中心辦理無人機系統航拍作業並製作正射影像，運用地籍圖與正射影像進行對位、套疊及判釋後，數化各宗土地內可辨認之地上物，針對墳墓占用者，逐年擴大監控範圍，2025年已規劃航拍30處，透由科技瞭解墳墓占用情形。

另外，為瞭解同一墳墓占用區域於不同年度有無擴大占用情事，並請測繪中心協助將前後年度航拍影像數化後之地上物資料加以比對分析，以掌握土地現況及變異情形。近期國產署亦啟動AI影像判釋輔助監控墳墓占用情形，未來將運用AI影像判釋墓體等與周遭地貌之差異，如雜草木等自然植生，自動繪製墳墓墓體等設施，有助於加速占用處理、節省巡管人力並提升行政效能。

國產署進一步表示，因國有非公用土地接管來源眾多，包括抵稅、捐贈等源自私人財產，為協助墳墓占用人取得合法使用權源，各分署（辦事處）已函請墳墓所在地之鄉（鎮、市、區）公所協助張貼公告，並於鄰近墓地適當位置張貼或插牌公告，以查找墓主及宣導占用人取得合法使用權。

適逢清明連假，呼籲民眾掃墓祭祖時如看到相關公告，請儘速向土地所在地國產署轄屬之分支機構洽詢，以利協助取得墳墓坐落之國有非公用土地合法使用權源。

AI 國產署 無人機

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