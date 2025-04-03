永立榮性功能障礙新藥一期收案完成 將進入臨床二期

興櫃生技股永立榮（6973）3日宣布，該公司開發的口服新藥UA002，針對治療男性勃起功能障礙的臨床一期收案已經完成，即將進入臨床二期（Ph2a）。

永立榮公告指出，UA002是一項同種異體羊水幹細胞新藥，可利用幹細胞修復再生之能力治療口服藥物無效之勃起功能障礙患者。此次臨床試驗的主要目的為評估口服藥物無效之勃起功能障礙患者接受海綿體注射UA002的安全性及耐受性，一期臨床試驗共收納10位受試者。

永立榮表示，截至目前觀察期間，以美國食品藥物管理局（FDA）核准勃起功能障礙藥物的標準療效指標IIEF-EF問卷進行評估，可觀察到高達七成比例患者有改善的趨勢；從有反應的患者中，五成以上達到臨床有意義的改善（Minimal clinically important difference，MCID）。

永立榮說明，現行口服藥無效的勃起功能障礙族群，主要來自於神經受損（例如：攝護腺癌症患者經攝護腺根除術發生之併發症）或複雜性血管合併神經損傷(例如:糖尿病相關之勃起功能障礙）。臨床前動物實驗顯示，UA002具有雙重機制，可同時修復神經與血管組織。

根據Precedence Research市調報告，2025年全球的勃起功能障礙藥物市場規模有31.9億美元，若以年複合增長率8.69%推估，2034年的市場值將達到全球67.4億美元之譜。現行勃起功能障礙藥物以口服為大宗，然目前既有藥物仍有不少待克服的缺點，包括多種副作用，以及不適合服用高血壓藥物之病患使用，且原廠藥物還面臨專利到期，PDE-5抑制劑學名藥競爭激烈，對創新療法有強烈市場需求。