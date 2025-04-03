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大阪世博TECH WORLD館展群山意象 導覽員制服藏巧思

中央社／ 台北3日電

台灣TECH WORLD館呈現台灣群山意象，光線變化與建築相互輝映為一大亮點，不僅環保建材呼應大阪世博永續的精神，內部導覽人員的制服設計也主打MIT綠色材質，並以被魯凱族人稱為「撞到月亮的樹」台灣杉為靈感，傳遞台灣人堅韌的精神與生命力。

2025年大阪世界博覽會主打「設計未來社會，共享美好生活」，緊扣守護生命、賦予生命力量和連結生命等3個子主題，預計超過160個國家和25個國際組織參展。

響應這屆世博的永續精神，台灣TECH WORLD館採用環保金屬材質，蜿蜒的山稜摺線結構與日照光影呼應，白天不僅可反射陽光，館內參觀也能體驗光影變化的美麗；到了夜晚，從館內透出的柔和光芒與星空交相輝映，宛如一座寶山。

外貿協會表示，TECH WORLD館由台灣MAYUarchitects張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所與日本梓設計Azusa Sekkei合作設計，建築設計以台灣高聳的群山為靈感，象徵豐富多樣的人文和生態，也代表與世界合作共好，激發創意與可能。

步入TECH WORLD館，可見穿梭館內的導覽人員身穿以台灣杉為設計靈感的服飾，展館內外皆傳達綠色永續的意涵。台灣杉有段美麗傳說，被魯凱族人稱為「撞到月亮的樹」，其高聳姿態象徵勇於突破與不屈不撓的力量，傳遞台灣人堅韌的精神與生命力。

服飾選用玉米纖維與嘉義牡蠣殼再生紗線製成，實踐海洋資源循環利用的理念，減少碳足跡，展現Madein Taiwan結合科技與綠色設計。

此外，TECH WORLD館的主視覺邀請金馬獎團隊Bito設計，動態設計展現滿滿「台灣味」，涵蓋自然生態、水果農產、半導體科技、台北101與珍珠奶茶。

貿協透露，參觀者將可獲贈台灣特色小物，展館內也有「台灣文化食雜商店」，提供台灣經典特色餐飲、精選各式特色伴手禮等商品，邀請台灣優秀品牌進行主題策展。

觀察主辦國日本建築設計巧思，作為世博會標誌的木造巨大圓環「大屋根」，除了向京都清水寺的傳統工藝致敬，更創下全球最大的木造建築紀錄，日本的國家館則以可重複使用的木材構成圓形結構，融合傳統與創新元素；葡萄牙館和卡達館皆由知名建築師隈研吾操刀，傳遞2國豐富海洋意象。

台灣杉 日本

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