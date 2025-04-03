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北市建商公會提建言 聚焦都更

聯合報／ 記者朱曼寧胡順惠／台北報導

中央銀行祭出選擇性信用管制逾半年，台北市不動產開發商業同業公會昨提出「五大房地產政策建言」，包括推動暨鬆綁防災型都更、正視土地價格高漲、提高豪宅門檻、提升貸款成數、開放大規模的土地規畫等，期許政府打造更健全的房地產政策，創造產業、民眾雙贏模式。

台北市不動產公會會員昨齊聚一堂，針對房地政策向政府提出建言。多家建商指出，樂見政府打擊投機客，身為開發商，也不希望房地產過熱，市場上確實已沒有投機客，但買氣低迷，呼籲政府「放寬一點」，盼政策不要「只進不出」，而是因時制宜。

指標建商聚焦「都更政策」，建商表示，北市素地難求，逾四十年老公寓比比皆是，但都更耗時冗長，單案整合動輒逾十年，時間拉長後「拆遷補償」等隱形成本驚人，不僅對建商而言壓力大，成為綑綁都市更新的力量，也助漲房價。

此外，台北市長蔣萬安推動「防災型都更」有三條件放寬，以北市為例，業者期許未來進一步針對屋齡五十年以上的老屋，或建物耐震性指標等政策更完整。

內政部國土署回應，政府已修正都市更新條例，讓法規更加清楚，並建立更具彈性的獎勵機制，此外，也持續優化行政流程，使申請程序更加簡明，以減少不必要的延宕。但官員也說，制度優化固然重要，但要加速推動都更有賴建商、地主及所有權人的積極協商與充分整合與溝通，才能讓都更進程更順利。

建商也表示，針對豪宅門檻、貸款成數等政策，建商指出，落實居住正義是業界的共識，但政策不能「一刀切」，沒有與時俱進，只用總價、單價去定義豪宅，抑制大坪數買氣，新青安政策卻熱炒小宅交易，有多人使用需求的家庭，只能擠在狹小空間，不僅居住正義未獲落實，反而丟掉居住尊嚴。建議例如自住三人以上家庭，針對四十五坪的房屋貸款，能放寬到八成以上。

至於房價問題，建商認為除了工資、原物料上漲外，土地價格高漲是成本大增的原因之一，若地價難降，房價也不可能下修，建商僅是賺取合理的加工費，期許政府一起思考。

建商 都市更新 防災型都更

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