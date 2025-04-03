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建商談資金外移 對產業不是好事

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

建商指出，自政府打炒房祭出組合拳，投資客已淡出市場，但這些擁有銀彈的人並未絕跡，而是啟動新一波「資金移民」計畫，即金流他國、尋求報酬，對國內任何產業都不是好事。建商強調，炒房一定要禁止，但也應保護健康與良性的房市投資，讓資金留在國內。

過去房地市場確實有不少高資產投資族群，建商指出，近期觀察發現，這些人在政府打炒房政策後，籌劃資金外移，且已是現在進行式，這不利於台灣經濟發展，唯有健康投資環境與健全法規，才能留住資金。

「房地產是經濟成長的火車頭」建商說，政府打炒房，讓房市回歸正常是好事，現在反而有一現象，就是過去不少投資置產族群，將資金外移到海外房地產，包括杜拜、泰國、日本等。

近期，許多海外房地產業者主打高報酬吸引投資客，像是杜拜房地產業者就以投報率10%作為賣點，讓手邊有閒錢者趨之若鶩。但因政策不完整，把資金趕到海外，對產業都不是好事。

建商表示，業界一向不希望房價漲太多，房價穩定對建商、民眾都是好事。

建商 海外房地產

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