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虎航布局日航點 再下一城

經濟日報／ 特派記者余弦妙／日本大分2日電

台灣虎航（6757）積極布局日本航點，再下一城，2日為日本大分航線首航，這是虎航飛往日本的第21個航點。虎航看好赴日旅遊市場，除大分航線外，5月還要開航鳥取，並積極布局下半年航點，鎖定深度旅遊市場。

台灣虎航日本大分航線首航由虎航商務長暨發言人許致遠、日本大分縣知事佐藤樹一郎共同舉辦就航儀式，許致遠並與日方簽署合作備忘錄（MOU），期待創造更多旅行機會和客源，帶動航線發展與觀光業振興。

許致遠表示，國人前往日本旅遊非常熱絡，疫後到日本旅遊次數比以往更多，且觀察到國人對日本旅遊的選擇跟以往不同，喜歡走深度旅遊，因此台灣虎航開始考察日本二、三線城市觀光。

佐藤樹一郎表示，大分外國觀光旅客第一名為南韓，第二名是台灣；大分有大家熟知的三麗鷗Harmony Land，能夠吸到許多不同年齡層觀光客，此外，大分4月13日起將配合大阪關西世界博覽會推出合作觀光宣傳活動，屆時大分機場將以Hello Kitty為主題，並搭配其他三麗鷗角色進行裝飾。

許致遠說，去年台灣到日本觀光的旅遊人次突破600萬人次，顯見台灣人對日本旅遊的熱愛，從載客率看，台灣虎航飛往日本航班的載客率都達到九成，開航大分的資訊公布後，訂票率在4、5月都已達到九成，首航當日更是全滿，180個機位全數售出，相當看好2025年日本觀光旅遊市場前景。

許致遠表示，不少國人想要深度旅遊，近來愈來愈多觀光客前來日本二線城市旅遊，體驗別人沒去過的秘境，大分航線不僅方便旅客遊玩，更可串連九州其他航點，利用A進B出方式規畫旅遊。

許致遠說，目前班機運量相當充足，接下來5月要開航鳥取，下半年航點也在積極布局，並規劃要更多從高雄、台中起飛的航點。

台灣虎航 觀光

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