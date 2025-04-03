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比鄰熊本 台灣虎航瞄準商務客
台灣虎航（6757）2日首航日本大分縣，虎航商務長暨發言人許致遠表示，大分隔壁就是熊本，台積電已到熊本設廠，未來有機會拉高商務客比率，期待除觀光旅遊外，也促進半導體產業交流，並趁此提高運量。
日本大分縣知事佐藤樹一郎表示，期待這條航線不僅促進觀光交流，也能深化在半導體產業、農林水產業及教育等多領域合作，推動雙方更多元且頻繁的交流。
許致遠指出，根據統計，目前台灣到日本載客率都可達到九成，疫情過後國人旅遊習慣改變，不僅會前往一線城市，更多的是會選擇到二、三線城市深度旅遊，虎航積極開拓日本航點，也剛好補足淡、旺季的差異。
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