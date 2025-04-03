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三陽、宏佳騰 強攻外銷
2024年台灣機車市場規模年減至約75萬輛，今年為五年汰舊換新政策的最後一年，業者預期總市場可望再度回到80萬輛以上，但為了保持競爭力，各家機車廠都將外銷市場視為今年重要的擴展目標，以維持成長動能。
三陽（2206）在台灣機車市場已連續三年穩居龍頭地位，去年市占率更達四成以上，三陽持續以自有品牌SYM進軍國際市場，朝向全球機車內外銷100萬輛目標前進。其中越南成為擴展外銷市場的主要基地，目前三陽越南基地將優先發展外銷歐洲市場，再逐步搶越南當地市場。
宏佳騰去年在國際展現強勁成長動能，全年出車數較2023年成長7%。因應全球休閒娛樂需求提升，宏佳騰是許多國際知名大廠的合作夥伴，沙灘車銷量明顯增長，外銷業務表現亮眼；加上在南韓成功交付Dotstation品牌委託代工的近2,000輛跑旅風格電動機車EV.C1，展現品牌在國際市場的競爭優勢。
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