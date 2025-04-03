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機車買氣冷 3月銷量年減10%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
3月機車市場表現 圖／經濟日報提供
3月機車市場表現 圖／經濟日報提供

今年氣候冷，機車市場也冷，3月整體機車市場銷量58,420輛，月減1.41%，年減10.14%，主因高階車款整體銷售量下滑所致。其中電動機車市場3月整體銷量3,658輛，月增42%，由於各縣市補助皆已到位，購車需求逐步增加。

各品牌中，三陽（2206）仍以24,864輛，市占42.6%穩居龍頭地位；其次為光陽的16,373輛，市占28.1%；山葉10,154輛，市占17.4%；Gogoro有1,913輛，市占3.3%。今年第1季累計銷量，以三陽71,870輛最高，市占率高達44.6%，其次為光陽43,235輛，市占26.8%。

機車市場傳統旺季為畢業季之後，學子和新鮮人的購車需求強勁，也是各家機車業者推出新車款與促銷優惠的旺季。業者指出，3月雖然也是開學季節，但今年台灣氣候太冷，騎機車確實辛苦，也直接影響到機車的銷售。

今年3月汽車領掛牌數較去年同期衰退10%，機車市場也衰退約一成。由於整體大環境氛圍並不理想，購車意願相對較弱，除通勤族的穩定剛需外，一般買氣並不強勁，尤其是高階車款的需求相對較弱，影響整體機車的掛牌數。

三陽3月市占率持續超過四成，主要是推出多款新春加碼優惠活動。

Gogoro聯名星宇航空促銷，推出星宇航空特仕版車輛、聯名飛行夾克等商品搶市。

三陽 車市

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