地緣衝突加速高資產族資產分配 杜拜房產成投資新選項

股市波動，加上地緣政治衝突加劇，如何重新配置資產備受關注。最新市調指出，近五年房價上漲50%，房產出租投報率達8%至10%的杜拜，在黃金簽證的帶動下，已成為國內高資產族群投資置產的新選項。

深耕竹苗地區科學園區的飛鷹地產集團董事長王銘國2日在杜拜房產投資說明會中指出，集團近期在北中南舉辦投資說明會，第1季首次出團前往杜拜考察，吸引近20名投資者參加，結果該團的交易金額竟達到1億元，成績不俗。

據了解，飛鷹集團預計4月中旬將有1團成行，5月一口氣增至3團，成員以傳產、科技、生醫及不動產等業者為主。王銘國說，最近的說明會，也吸引不少竹科及中科的科技公司高階主管到場。

飛鷹集團目前在竹苗地區擁有30家直營房仲據點，是竹苗地區最大的房仲業者。因應客戶需求，近一年來延伸國際事務，協助客戶跨足杜拜房產。

王銘國表示，台灣高資產族群布局杜拜，除了來自房市成長動能，還有極具優勢的免稅制度與投資優惠，目前杜拜採「零稅」政策，個人購屋、賣房、出租、預售屋轉售，通通免繳所得稅、贈與稅、遺產稅等。

房產投資達200萬迪拉姆(約新台幣1,800萬元)即可獲得10年黃金簽證，且合法長居的優勢，同時也能申請合法Airbnb實施租賃。最重要的是，外國人也可以在杜拜開設銀行帳戶和辦理房貸，貸款成數可達五成。

過去10年，海外不動產投資已成為台灣高資產人士的資產固定配置，而海外投資標的國家以日本排名第一，其次為東南亞的新加坡、馬來西亞、泰國，以及美國、澳洲等地，近期則以杜拜最受矚目。

王銘國表示，儘管央行去年9月推出第七波信用管制，但對比主計總處近期上修2025年超額儲蓄預測，金額估衝4.58兆元，再寫歷史新高，不僅連三年攀升，2025年超額儲蓄率首度衝破17%，同為歷年最高，反映出國內閒置資金仍多。

而全球市場中，「杜拜奇蹟」吸引不少投資人目光，作為中東地區主要經濟和金融中心，杜拜吸引大量來自世界各地的專業人士與企業家。以阿聯酋來說約1,200萬的居民中，就有近90%是外國人，被視為該國經濟支柱，更推動住房需求穩步上升。

從數據來看，自2021年起，杜拜別墅和豪華房產的租金呈現上升趨勢。2022年，根據CBRE報告顯示，截至當年10月前的12個月內，平均租金增長27.3%；到了2024年，Savills報告顯示，豪華住宅的租金增長了23.5%。

王銘國說，杜拜房地產由政府推出的房地產監管機構RERA，且租賃合約都須經政府註冊登記，市場相對透明，且同價值房屋租金報酬率比台灣高出約5至6倍。

跨國租房管理系統金箍棒智慧物管(JGBSmart)執行長田智娟，長期經營國際及東南亞市場，她也表示，去年陸續有許多杜拜及阿布達比的管理公司用戶。當地租金普遍是租客預繳一年，且簽約時一次提供支票。

田智娟強調，這對房東及管理公司來說非常友善，且減省掉帳務及催繳繁瑣的管理事項，近期確實吸引許多亞洲房產投資者的目光。

飛鷹地產集團旗下飛豬國際地產創辦人林咏震從事營造及租房管理超過15年，在台灣累積管理超過1,000間房產。他表示，目前杜拜增值潛力高的地段，包括市中心區Damac Lagoons與Hills別墅區等。

林咏震說，身邊也有很多企業家、醫界友人等高資產人士，陸續佈局杜拜房市，以及在自由貿易免稅區設立相關貿易事業。