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連鎖效應／突破經營瓶頸 五大解方

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

經營企業都會遇到瓶頸期，相信企業主都曾經歷過，或者，現正深陷在瓶頸之中。

瓶頸（Bottleneck）一詞最早出現在流水生產線的作業上，環環相扣的工廠生產線，只要有一個流程卡關不順暢，就會影響到整體作業，輕則影響生產排程、延誤交期；重則出現品質問題。

商業經營也會遭遇瓶頸，從三種典型症狀可以確知：一是年度營業額連續三年躊躇不前；二是店群開開關關，店數原地踏步已歷兩年；三是店務經理人年度流失率逾兩成。

成長停滯還算是症狀輕微的，嚴重甚至會反轉直下。

通常企業處在瓶頸停滯期，有時甚至會出現偏安的心態，不願去面對成長痛，反而自我安慰這是「最適規模」，殊不知危機已然到來。

真正的最適規模，是會動態向上的。舉例來說：試問在台灣可以開多少便利店？1978年統一超商在台灣第一個展店計劃目標是1,500店，截至2024年7月底，在台已開出7,023店，今年亦將增開200店。

規模會拓寬營業的範疇，即加大營收的廣度。再問台灣最大的餐飲連鎖是哪一家？不是王品（2727），更非鼎泰豐，王品集團2024年總營收新台幣223億，不及7-11熟食與鮮食營收的一半，就連City Cafe年營收也超越同門的星巴克，以170億穩坐台灣最大咖啡連鎖體系。

「瓶頸」是給尚未達到規模的商業服務業者突破的。

對治瓶頸有五大解方：

一、從商品組合入手：營收上不去只有一個理由，顧客不買單，而顧客為什麼不買單？原因是十之八九都出在商品上，帶路商品、拳頭商品和利潤商品一定要完整組合。

二、排除開店的障礙：大陸茶飲店有50多萬家，平均每2,800人擁有一家茶飲店，太密集了，是嗎？再看台灣有2.6萬家茶飲店，平均923人就有一家，所謂市場飽和就是把市場拱手讓給競爭品牌。

三、關注會員的增量：只有店增沒有客增，就是最大的壞消息。除了關心日營收動態之外，更應該關心的是會員顧客的淨增量，不吃大鍋飯，換算到每一家店，日有所進、廣增客源，這也是店經理最重要的任務。

四、啟動新品牌發展：新品牌通路不一定會成功，但是不啟動新品牌就等於助長原地踏步，當一個品牌達到了階段規模，就適合發動多品牌策略，須注意沒有規模品牌就推多品牌，通常都以失敗告終。

五、開展國際市場：東方不亮西方亮，台灣有很多商業品牌若沒有發展海外市場，早已出現頹勢。85度C就是一個很好的例子，美食-KY（85度C）控股公司）24年營收新台幣190億，靠的不是台灣市場，也不是大陸市場，而是美國市場。

五個對治方案都需要行銷的支持，每個十年企業面對完全不同的顧客，85度C跟上了「難哄商機」，若做烘焙不知何為「難哄」，那麼85的價值也就不能用一地巿場來論定。

瓶頸必須深刻面對，企業的經營也絕對不能停下腳步，做不成進擊的巨人，市場從不聽弱者的悲歌。

新台幣 營收

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