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ESG最前線／導入SaaS管理系統 避免資訊落差

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

製造業、實驗室與各類工業場所中，化學品的使用早已是日常工作的一部分。為了保障人員健康與作業安全，相關的合規文件如安全資料表（SDS）、化學品卡（H card）、危害標示等，扮演著不可或缺的角色。然而，這些合規文件的管理與運作，卻面臨諸多挑戰，亟須數位轉型來突破瓶頸。

首先，資訊取得與更新困難是最常見的問題之一。SDS通常由原廠或供應商提供，不同品牌、不同來源的化學品，其格式與內容品質參差不齊。當化學品配方變動、版本更新或相關法規有所調整時，企業常常無法即時掌握與同步，導致現場使用的資料落後於實際狀況，產生合規風險。

再者，文件分散與查找困難也是一大挑戰。在許多企業中，SDS可能儲存在紙本資料夾、部門硬碟或各自雲端系統中，H card可能以Excel 理，危害標示則是由現場人員手動製作與張貼。這樣的分散管理方式，不僅增加了資料查找與維護的困難，也容易因為人為疏忽造成錯誤與資訊不一致。

此外，人工維護所需的人力與時間成本也不容小覷。從文件建置、格式轉換、危害分類，到標籤製作、列印與分發，每一個環節都需要仰賴人工操作。當企業使用的化學品種類繁多、分布場域又廣時，這樣的作業模式顯得更加吃力，也限制了管理效能的提升。

面對上述挑戰，數位轉型帶來了解決的契機。企業可以透過導入SaaS化學品管理系統，建立雲端資料庫來集中管理SDS、H card 及危害標示，確保所有部門與場域所使用的資料皆為最新版本，避免資訊落差與溝通錯誤。

進一步來說，透過AI 工具，系統可自動解析SDS內容、提取危害分類資訊，自動生成符合規範格式的H card與危害標示，省去繁瑣的人工編製流程。同時，系統也可支援多語言版本與多裝置查詢，現場人員能透過掃描QR code或手機快速查詢化學品資訊，提升操作效率與現場安全性。

更重要的是，數位系統具備完整的紀錄與稽核功能，能自動保留文件建立、更新、查閱等歷程記錄，當企業面對內部稽核或外部審查（如ISO、OSHA、環保單位）時，能快速提供佐證資料，降低合規壓力。

目前已有許多製造業者導入化學品管理SaaS解決方案，例如使用「化學雲」平台集中管理數百份SDS，並結合AI工具產出H card 與標示內容，不僅節省大量作業時間，也讓管理更有系統、更具透明度。

總結來說，化學品的使用安全不應只是被動應付法規要求，而應主動朝向資訊透明與系統化管理邁進。透過數位轉型，企業不僅能降低合規風險，更能提升作業效率與跨部門協同能力。對環安衛人員來說，這是一個從作業支援者蛻變為推動者與價值創造者的機會。

製造業 雲端

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