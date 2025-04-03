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趨勢觀察／川普2.0 重塑全球新秩序

經濟日報／ 布思哲（Steve Brice，渣打銀行財富方案全球首席投資總監）
美國消費者長期支出超過收入，加上疫情後大規模財政刺激，才是導致赤字（超過GDP的3%）的主因。（路透）
美國消費者長期支出超過收入，加上疫情後大規模財政刺激，才是導致赤字（超過GDP的3%）的主因。（路透）

美國外交政策趨近交易導向，可能衝擊美在全球影響力，加以美國資產在全球指數中所占比重或已臨近頂點，建議投資人布局投資組合，應納入美國以外區域。

交易導向強硬施壓

如果你依賴美國，無論是出口需求、先進半導體等關鍵技術供應、財政援助或軍事保護，新一屆美國政府強硬施壓的傾向，可能讓你面臨更大風險。這種做法短期帶來市場混亂，長遠將促成新的世界秩序，美國全球影響力也恐因此大幅削弱。

這並非對美新政府政策的批評，因部分政策確有其合理性，例如，歐洲本就應該加大軍事投資，以面對空前的邊境安全威脅。

與過往的區別在於，美國新政府更願意運用其經濟、政治、軍事於全球的巨大影響力，與各國談判，爭取「有利於美、但可能損害對方利益」的協議。

美新政府下這一步棋，無論盟友或對手，只能設法爭取更好條件，最終仍須達成協議，長期則會讓各國重新評估、甚至降低對美依賴程度，貿易層面上，則意味各國勢必得降低對美國消費市場依賴。

川普政府認為美國經常帳赤字擴大是因他國操控貿易規則，惟另一種觀點，美國消費者長期支出超過收入，加上疫情後大規模財政刺激，才是導致赤字（超過GDP的3%）的主因。

美國工業產能已近飽和，其他國家順理成章填補美國製造業無法滿足市場需求，這種政策凸顯供應鏈脆弱性，尤其是對單一國家（例如美國）過度依賴問題，這種依賴關係可能被用作籌碼，在美國希望擴大出口的談判中要求更多讓步。

非友即敵限制發展

對歐洲而言，則將意味必須加大軍事投資，並優先考慮採購本地或區域內生產的軍備與技術，而非仰賴美國。

短期內，各國雖然會繼續與美國達成協議，但長遠不可避免，全球經濟與地緣政治秩序將面臨重塑，為歐洲、中國大陸、俄羅斯與中東等地區創造新的發展機遇。

鑑於美國資產與其他市場之間存在顯著的評價差距，這種轉變尤為關鍵。過往市場奉行「TINA」原則（There Is No Alternative，意指美國資產無可替代），但這一觀點正受到動搖。

最具代表性的例子，是2022年美國對俄羅斯央行實施制裁，促使眾多央行開始尋求降低對美資產依賴，儘管美債擁有相對無可比擬流動性，使這一轉型過程充滿挑戰，但黃金已經成為國際主要央行資產配置調整中的主要選擇之一。

美國日益強硬的政策，可能重塑企業、行業與國家的增長動能，影響未來數十年的市場格局。「非友即敵」的政治氛圍，也可能導致部分美國企業失去市場青睞，限制其發展前景。這類不確定性往往會降低估值水平、即本益比。

因此，美國金融資產在全球指數中的高比重可能已到達頂點。如同破產過程，這種變化通常緩慢漸進，最後突然加速。

過去十多年，儘管非美股市的長期預期報酬率更高，美股仍持續領先，這種格局或許即將轉變，美元走勢是關鍵指標。與其他美國資產一樣，美元目前估值過高，若美元明確突破2022年底以來的交易區間下限，非美資產很可能出現強勁表現的機會，投資組合中務必重視考慮美國以外的資產配置。

俄羅斯 美國

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