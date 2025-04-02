快訊

連假前夕國1出事了！火燒車回堵3公里 女駕駛命大逃出車外

謝宜容涉貪遭新北檢起訴！勞動部職場霸凌過失致死不起訴 原因曝光

綠委助理涉賣機密給對岸 彰化黨部「開除黨籍」

「全是專業經理人」味全公布董事候選人名單 獨董兩席為新臉孔

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

味全（1201）將於6月23日召開股東會並且進行改選，2日公布董事候選人名單，本次董事共有9席，其中含獨立董事3席；董事代表人略有更動，獨董兩席為新臉孔，都是以食品專業經理人為主。

董事的候選人名單分別為，康清代表人簡倍祥、康清代表人徐文芳、康勝投資林建宏、康勝投資張瑞昌、聚慶投資謝孟璋及薛光奇；至於獨立董事則有李治平、賴清跑及鍾美玉。

新任的董事新臉孔為康清代表人徐文芳、康勝投資林建宏、康勝投資張瑞昌全部是專業經理人。至於獨立董事候選人名單則有二席更動，分別為賴清跑及鍾美玉，都是食品業的專家。

味全 股東會

延伸閱讀

美晶片法補助恐生變 三星、SK海力士慘了？專家這樣分析

低溫多雨台南芒果酪梨著果差 農業部9日開專家會議

配息沒用完再投加碼也有複利？專家打臉「根本是減碼」：錢花掉哪有投資

共軍新代號「海峽雷霆」演練 陸專家：展示更嚴厲手段

相關新聞

福懋油財報難產！董事會上繼續大戰 獨立董事再發聲譴責

福懋油（1225）財報難產之後，即將暫停交易，兩派人馬2日在董事會上繼續大戰。福懋油今日舉行董事會，推舉新任董事長為興泰...

哆啦A夢、無敵鐵金剛高空亮相 台北101超級機器人特展登場

兒童節連假將至，台北101位於89樓的觀景台引進「超級機器人傳奇特展」，超巨型無敵鐵金剛、哆啦A夢、星際大戰等7大IP公...

漢翔高雄鍛造廠啟用 進軍國際鍛造產業供應鏈

漢翔高雄岡山廠區鍛造廠今啟用，公司宣告自家能量已達到「熱鍛」領域，並進一步邁入更高階且高附加價值的「恆溫鍛造」。董事長胡...

漢翔鍛造廠2日正式啟用 邁入恆溫鍛造！法人分析「有助推升營收」

漢翔（2634）2日於高雄岡山廠區正式啟用鍛造廠，宣告自家能量已達到「熱鍛」領域的實現條件，進一步邁入更高階且高附加價值...

萬海新闢越南、泰國至東印度直航航線 盼提供更優質運輸服務

萬海（2615）航運表示， 因應越南、泰國與印度市場雙向貿易發展並提供客戶更為完善與便捷的運送服務，萬海航運將自2025...

2025長榮航空招募百名地勤新血 釋出近百名職缺

隨著全球航空市場擴大，長榮航（2618）也持續增班及布局全新航點，為廣攬優秀人才，自即日起啟動2025年第二梯地勤人員招...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。