「全是專業經理人」味全公布董事候選人名單 獨董兩席為新臉孔
味全（1201）將於6月23日召開股東會並且進行改選，2日公布董事候選人名單，本次董事共有9席，其中含獨立董事3席；董事代表人略有更動，獨董兩席為新臉孔，都是以食品專業經理人為主。
董事的候選人名單分別為，康清代表人簡倍祥、康清代表人徐文芳、康勝投資林建宏、康勝投資張瑞昌、聚慶投資謝孟璋及薛光奇；至於獨立董事則有李治平、賴清跑及鍾美玉。
新任的董事新臉孔為康清代表人徐文芳、康勝投資林建宏、康勝投資張瑞昌全部是專業經理人。至於獨立董事候選人名單則有二席更動，分別為賴清跑及鍾美玉，都是食品業的專家。
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