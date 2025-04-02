哆啦A夢、無敵鐵金剛高空亮相 台北101超級機器人特展登場
兒童節連假將至，台北101位於89樓的觀景台引進「超級機器人傳奇特展」，超巨型無敵鐵金剛、哆啦A夢、星際大戰等7大IP公仔玩具登場，讓五、六年級生和孩子共享動漫卡通收藏趣味。
台北101表示，從1970年代的無敵鐵金剛，到1990年代的新世紀福音戰士，再到21世紀的攔截記憶碼，機器人一直是科幻與動漫文化的核心，此展將帶領觀眾見證機器人從「工具」到「人性」的演變歷程。
台北101指出，無敵鐵金剛於1972年首次登場，是日本動畫史上第一部以駕駛型巨型機器人為主角的作品，開創巨型機器人動畫的先河，並啟發後續如「鋼彈」等作品。手塚治虫於1952年創作的原子小金剛，則首次將機器人賦予人性，堪稱探討科技與人性的經典。
另外，台北101黃金周及母親節檔期即將開跑，回饋最高可達13%，更首度推出LV禮遇，針對從不折扣的LV推出滿10萬回饋2000元優惠，聯名卡友獨享，挑戰台灣百貨精品回饋天花板。
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