漢翔高雄鍛造廠啟用 進軍國際鍛造產業供應鏈

漢翔高雄岡山廠區鍛造廠今啟用，公司宣告自家能量已達到「熱鍛」領域，並進一步邁入更高階且高附加價值的「恆溫鍛造」。董事長胡開宏說，這座鍛造廠的落成，是邁入國際鍛造產業供應鏈的開始。

漢翔說，在航空發動機的分工體系中，鍛造材料最難獲得，相關技術仍由少數國際大廠掌握。漢翔以國內既有的鍛造能量和發動機製造經驗，與豐達公司、高雄科技大學及金屬工業研究發展中心產學合作，投入關鍵技術，從通用、進階到高階，開發不同的鍛件製程。經過資源整合、設備籌組，成功完成技術研發。這座廠，也是全體團隊日以繼夜的心血結晶。

胡開宏說，漢翔始終把協助國家建立戰力視為基本責任，將以建構航空鍛件自主供應為目標，繼續為國防自主累積實力。在國際供應鏈中，這座鍛造廠未來可提供高附加價值的鍛件產品，在全球供應鏈不穩的局勢下，為漢翔開創新的發展機會。

他說，恆溫鍛造為航空材料鍛造技術中較高階的製程，超合金材料鍛造的加工溫度範圍較狹窄，需分別嚴格控制胚料溫度與模具溫度，特別適用在航空零件，例如發動機渦輪盤、葉片等，當然，也需要最高的技術門檻與設備成本。

漢翔鍛造廠的落成，是技術升級的決心展現，不斷建構航空製造所需的關鍵能量，讓國防、民用與發動機業務，能在當今局勢中持續站穩腳步。