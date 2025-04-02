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漢翔鍛造廠2日正式啟用 邁入恆溫鍛造！法人分析「有助推升營收」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢翔董事長胡開宏今2日率公司高階主管進行鍛造廠落成儀式，產官學研各界貴賓如：高市經發局局長廖泰翔(右6)、成大航太系教授袁曉峰(右4)、高科大教授楊俊彬(右3)以及豐達科、金工中心、統晟營造、張偉明建築師事務所等均到場共襄盛舉。業者提供
漢翔董事長胡開宏今2日率公司高階主管進行鍛造廠落成儀式，產官學研各界貴賓如：高市經發局局長廖泰翔(右6)、成大航太系教授袁曉峰(右4)、高科大教授楊俊彬(右3)以及豐達科、金工中心、統晟營造、張偉明建築師事務所等均到場共襄盛舉。業者提供

漢翔（2634）2日於高雄岡山廠區正式啟用鍛造廠，宣告自家能量已達到「熱鍛」領域的實現條件，進一步邁入更高階且高附加價值的「恆溫鍛造」。法人分析，隨著新廠的投入，有助於推升該公司下半年的營收、獲利向上攀升。

漢翔董事長胡開宏表示，這座鍛造廠的落成，是全體團隊日以繼夜的心血結晶，對於致力航空製造的漢翔來說，更是邁入國際鍛造產業供應鏈的開始；漢翔鍛造廠的落成，是技術升級的決心展現，不斷建構航空製造所需的關鍵能量，讓國防、民用與發動機業務，能在當今局勢中持續站穩腳步。

漢翔在航空發動機的分工體系中，鍛造材料最難獲得，相關技術目前仍由少數國際大廠掌握。漢翔以國內既有的鍛造能量和發動機製造經驗為基礎，與豐達公司、高雄科技大學及金屬工業研究發展中心進行產學合作，投入關鍵技術，從通用、進階到高階，開發不同的鍛件製程。經過資源整合、設備籌組，成功完成技術研發。

在國內，漢翔始終把協助國家建立戰力視為基本責任，將以建構航空鍛件自主供應為目標，繼續為國防自主累積實力；而在國際供應鏈中，這座鍛造廠未來可提供高附加價值的鍛件產品，在全球供應鏈不穩的局勢下，為漢翔開創新的發展機會。

恆溫鍛造為航空材料鍛造技術中較高階的製程，超合金材料鍛造的加工溫度範圍較狹窄，需分別嚴格控制胚料溫度與模具溫度，特別適用在航空零件，例如發動機渦輪盤、葉片等，當然，也需要最高的技術門檻與設備成本。

岡山 漢翔 營收

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