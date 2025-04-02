萬海新闢越南、泰國至東印度直航航線 盼提供更優質運輸服務
萬海（2615）航運表示， 因應越南、泰國與印度市場雙向貿易發展並提供客戶更為完善與便捷的運送服務，萬海航運將自2025年4月20日新增一條越南、泰國至東印度直航航線 (Tamil Nadu–Thailand Express, 簡稱TTX service)。
此航線將由四艘實裝2,200 TEU 之船舶擔任定期巡航服務，航程周期為28天。
首航將於WAN HAI 317 於2025年4月20日越南卡來港出發。
TTX航線靠泊港口為：卡萊 – 蘭加磅 – 新加坡 – 巴生北港 – 青奈 – 維札格港(Vizag)- 巴生北港 – 新加坡 – 卡萊。
萬海新增此一越南、泰國至印度直航航班並搭配現行服務網絡，將提供往返於越南、泰國、星馬和印度之間的客戶更優質、更迅速且更為綿密之運輸服務，滿足客戶需求。
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