廣越子公司越南廠倉庫火警、無人傷亡 營運未受重大影響

廣越（4438）2日公告旗下全資子公司廣越（前江）責任有限公司於4月2日上午發生倉庫火警，所幸火勢迅速受控，未造成人員傷亡，公司營運亦未受到重大影響。

廣越表示，火災發生於廣越（前江）廠區倉庫大樓三樓，事故發生後，公司第一時間安全撤離所有人員，並通報當地消防單位進行撲滅作業。火勢迅速控制，除受影響倉庫外，廠區其他單位已於當日上午11時恢復正常運作。

廣越強調，該廠區已投保足額財產險，初步研判建物及原物料的財產損失可透過保險理賠，對整體營運不構成重大影響，實際損失金額仍待進一步評估。

目前，廣越已全面配合消防單位調查起火原因，並進行相關善後處理。此外，公司將檢討事故發生的原因，強化安全管理，並研擬改善措施，以確保未來生產與營運穩定。