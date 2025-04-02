快訊

怕成鍾文智第二？張綱維戴電子監控「屢次違規」 高院拘提裁定羈押

日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

201名警官調動！台中市警局迎今年最大幅度人事調整 名單曝光

中裕愛滋病新藥Trogarzo 獲澳門主管機關核准上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中裕（4147）2日宣布，公司接獲行銷夥伴澳門五洲藥物國際貿易公司通知，愛滋病新藥Trogarzo已獲得澳門主管機關核准上市，這代表該產品正式進入亞洲市場，更是中裕新藥於亞洲市場的領頭羊，對未來香港、越南與斯里蘭卡等市場之藥證申請有其助益。

中裕新藥是在2024年4月與五洲藥物正式簽訂Trogarzo香港及澳門地區獨家銷售行銷契約。根據合約規定，五洲藥物公司將負責上述約定地區Trogarzo之藥證申請以及產品推廣和商業化。

中裕新藥執行長張金明表示，Trogarzo持續為多重抗藥性（MDR）HIV患者提供關鍵治療選擇。中裕新藥持續透過策略性夥伴關係，持續拓展全球市場以確保更多有需求的患者能夠受惠於這項救命療法，過去一年，公司與新的合作夥伴共同將Trogarzo的覆蓋範圍擴展至美國以外的地區，在這些地區，治療選擇長期受限，而Trogarzo的可用性代表可解決未被滿足醫療需求的重要里程碑。

張金明表示，澳門主管機關核准Trogarzo的上市對中裕來說是一個關鍵的指標，代表該產品正式進入亞洲市場，更是中裕新藥於亞洲市場的領頭羊，不僅對未來香港、越南與斯里蘭卡等市場之藥證申請有其助益，更可望擴及其他亞洲甚或其他需此醫療需求的地區，對中裕新藥的國際能見度與營運具正面的激勵效果。

中裕 愛滋病 澳門

延伸閱讀

美批安全部門監視泛民派 港5000字斥美為政治利益創作

美兩黨議員再提案 華府港經貿辦門前改名「黎智英之路」

綠營共諜案連環爆 另有立院助理赴澳門交代不清

大陸今起實施夏秋航季航班計劃 兩岸每周增22航班

相關新聞

高雄預售案表現 隆大、達麗有亮點！銷量第一名竟是「這建商」

政府打房，房地產市場進到低迷，高雄建案銷售進到個案表現。根據實價登錄，今年前3月港都預售屋銷售，上市建商隆大（5519）...

萬海新闢越南、泰國至東印度直航航線 盼提供更優質運輸服務

萬海（2615）航運表示， 因應越南、泰國與印度市場雙向貿易發展並提供客戶更為完善與便捷的運送服務，萬海航運將自2025...

2025長榮航空招募百名地勤新血 釋出近百名職缺

隨著全球航空市場擴大，長榮航（2618）也持續增班及布局全新航點，為廣攬優秀人才，自即日起啟動2025年第二梯地勤人員招...

新光三越初夏購物節開跑 化妝品績增近3%、高端香氛買氣旺

新光三越初夏購物節2日起開跑，挾帶著化妝品單筆滿3,000送3,000點與首二日聯名卡限定卡友禮－單筆滿3,000再贈2...

春假出國夯 雄獅、鳳凰、五福旅行社及旅天下出團旺

即將展開的春假假期出國人潮比想像中熱絡，雄獅（2731）、鳳凰、五福旅行社及旅天下都認為，今年的出國情況比去年同期還好，...

福懋油財報難產！董事會上繼續大戰 獨立董事再發聲譴責

福懋油（1225）財報難產之後，即將暫停交易，兩派人馬2日在董事會上繼續大戰。福懋油今日舉行董事會，推舉新任董事長為興泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。