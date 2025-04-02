快訊

怕成鍾文智第二？張綱維戴電子監控「屢次違規」 高院拘提裁定羈押

日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

201名警官調動！台中市警局迎今年最大幅度人事調整 名單曝光

新光三越初夏購物節開跑 化妝品績增近3%、高端香氛買氣旺

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越初夏購物節2日起開跑，挾帶著化妝品單筆滿3,000送3,000點與首二日聯名卡限定卡友禮－單筆滿3,000再贈2,000點，祭出比出國掃貨更划算的多重回饋，帶動化妝品整體成長近3%。圖／新光三越提供
新光三越初夏購物節2日起開跑，挾帶著化妝品單筆滿3,000送3,000點與首二日聯名卡限定卡友禮－單筆滿3,000再贈2,000點，祭出比出國掃貨更划算的多重回饋，帶動化妝品整體成長近3%。圖／新光三越提供

新光三越初夏購物節2日起開跑，挾帶著化妝品單筆滿3,000送3,000點與首二日聯名卡限定卡友禮－單筆滿3,000再贈2,000點，祭出比出國掃貨更划算的多重回饋，帶動化妝品整體成長近3%。

新光三越觀察，以頂級保養、日系／精品彩妝和高端香氛表現最為亮眼，近期溫差變化劇烈催生出保養需求，讓具備速效穩膚功效的「頂級保養」需求飆升，帶動銷售成長近一成，包括：LA MER醇萃修護晚霜組、Clé de peau 激光瓶加大1+1組、SISLEY全能乳液組等。

此外隨著春夏旅遊熱潮加持，「日系彩妝」與「精品彩妝」買氣雙雙爆發，SUQQU、shu uemura、CHANEL、YSL、DIOR等品牌銷售持續攀升，熱銷商品包括，SUQQU絕緻艷澤粉霜、shu uemura 無極限超持久輕粉底、YSL恆久完美霧光氣墊粉餅等皆是採買首選。

新光三越表示，今年攜手20大香氛品牌打造全台最大、最具規模的香氛圖書館，帶動「高端香氛」銷售成長超過兩位數，由LE LABO、PENHALIGON'S品牌明星商品領軍，帶動AESOP、JO MALONE、SABON等皆催出高銷量。

YSL 新光三越

延伸閱讀

新光三越初夏購物節4/2登場 上半年美妝名品最佳買點

台中新光三越整建修復計畫需補正 業者：持續加速

氣爆案火調鑑定報告今出爐 台中新光三越：盼盡快釐清事件真相

台中新光三越氣爆後仍未復業 台中都發局：待補正相關文件

相關新聞

高雄預售案表現 隆大、達麗有亮點！銷量第一名竟是「這建商」

政府打房，房地產市場進到低迷，高雄建案銷售進到個案表現。根據實價登錄，今年前3月港都預售屋銷售，上市建商隆大（5519）...

萬海新闢越南、泰國至東印度直航航線 盼提供更優質運輸服務

萬海（2615）航運表示， 因應越南、泰國與印度市場雙向貿易發展並提供客戶更為完善與便捷的運送服務，萬海航運將自2025...

2025長榮航空招募百名地勤新血 釋出近百名職缺

隨著全球航空市場擴大，長榮航（2618）也持續增班及布局全新航點，為廣攬優秀人才，自即日起啟動2025年第二梯地勤人員招...

新光三越初夏購物節開跑 化妝品績增近3%、高端香氛買氣旺

新光三越初夏購物節2日起開跑，挾帶著化妝品單筆滿3,000送3,000點與首二日聯名卡限定卡友禮－單筆滿3,000再贈2...

春假出國夯 雄獅、鳳凰、五福旅行社及旅天下出團旺

即將展開的春假假期出國人潮比想像中熱絡，雄獅（2731）、鳳凰、五福旅行社及旅天下都認為，今年的出國情況比去年同期還好，...

福懋油財報難產！董事會上繼續大戰 獨立董事再發聲譴責

福懋油（1225）財報難產之後，即將暫停交易，兩派人馬2日在董事會上繼續大戰。福懋油今日舉行董事會，推舉新任董事長為興泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。