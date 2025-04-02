新光三越初夏購物節開跑 化妝品績增近3%、高端香氛買氣旺

新光三越初夏購物節2日起開跑，挾帶著化妝品單筆滿3,000送3,000點與首二日聯名卡限定卡友禮－單筆滿3,000再贈2,000點，祭出比出國掃貨更划算的多重回饋，帶動化妝品整體成長近3%。

新光三越觀察，以頂級保養、日系／精品彩妝和高端香氛表現最為亮眼，近期溫差變化劇烈催生出保養需求，讓具備速效穩膚功效的「頂級保養」需求飆升，帶動銷售成長近一成，包括：LA MER醇萃修護晚霜組、Clé de peau 激光瓶加大1+1組、SISLEY全能乳液組等。

此外隨著春夏旅遊熱潮加持，「日系彩妝」與「精品彩妝」買氣雙雙爆發，SUQQU、shu uemura、CHANEL、YSL、DIOR等品牌銷售持續攀升，熱銷商品包括，SUQQU絕緻艷澤粉霜、shu uemura 無極限超持久輕粉底、YSL恆久完美霧光氣墊粉餅等皆是採買首選。

新光三越表示，今年攜手20大香氛品牌打造全台最大、最具規模的香氛圖書館，帶動「高端香氛」銷售成長超過兩位數，由LE LABO、PENHALIGON'S品牌明星商品領軍，帶動AESOP、JO MALONE、SABON等皆催出高銷量。