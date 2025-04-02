快訊

緬甸強震闖曼谷倒塌大樓 4陸男偷搬32份文件！泰法院判決出爐

嘉義廢棄民宅前驚見男嬰…遭遺棄躺紙箱「死亡多時」 警追查生母

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天不治

雄獅、鳳凰、五福旅行社及旅天下春假出團旺

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

即將展開的春假假期出國人潮比想像中熱絡，雄獅（2731）、鳳凰、五福旅行社及旅天下都認為，今年的出國情況比去年同期還好，平均單價也高，代表國人出國旅遊的人氣持續，讓原本的第2季淡季營收有望再度衝高。

雄獅旅遊觀察到，今年四月旅遊趨勢對比以往更加熱烈，受惠於櫻花季熱潮與清明連假效應，加上氣溫回暖促使旅客出遊意願上升，推升整體四月的銷售狀況，比起去年預計成長2成。另外在韓國方面，由於近期韓劇《苦盡柑來遇見你》爆紅，濟州島四月份旅遊訂單較上月遽增，更進一步推動整體韓國銷售，訂單較去年同期成長3成。

五福旅行社表示，受惠於清明連假帶動的旅遊需求，今年 4 月出團表現明顯優於去年同期，尤其短天數出發的東南亞、日韓旅遊與郵輪買氣熱絡，成功挹注春季小型出遊商機。整體來看，消費者信心穩定，旅遊市場延續疫後復甦力道。

旅天下表示，今年四月春假受惠櫻花旺季與連假，進單踴躍，春假業績較去年同期成長2成5，其中最受青睞前三名區域分別為東北亞、歐洲、亞非。

法人分析，旅行社第1季業績一定很好，第2季原本是傳統淡季，然而，今年在國人出國旅遊方興未艾，第2季又是日本、韓國賞櫻旺季，國內消費者對於出國旅遊團費價格增加接受度提高，加大出團力道，使得原本已經進入第2季淡季，出現淡季不淡，推升旅行社族群第2季業績成長想像空間。

旅行社 連假

延伸閱讀

清明連假+大甲媽遶境恐塞車 台中高鐵站3開單熱點曝光

赴韓旅遊注意安全！ 韓國首爾集會影響交通管制　4月4日部分景點將關閉

搶攻「瘋媽祖」商機 四大超商推清明連假優惠

清明連假避塞車！最佳出發時間、國道收費與高乘載管制一次看

相關新聞

高雄預售案表現 隆大、達麗有亮點！銷量第一名竟是「這建商」

政府打房，房地產市場進到低迷，高雄建案銷售進到個案表現。根據實價登錄，今年前3月港都預售屋銷售，上市建商隆大（5519）...

福懋油財報難產！董事會上繼續大戰 獨立董事再發聲譴責

福懋油（1225）財報難產之後，即將暫停交易，兩派人馬2日在董事會上繼續大戰。福懋油今日舉行董事會，推舉新任董事長為興泰...

群益證舉辦南台灣房地產論壇 專家看好科技聚落帶動「大南方房市」

AI發威，南科產值超車竹科，大南方新矽谷成形。近年來高科技產業在南台灣發展火熱，科技人口大挪移，帶動南部房價翻倍大漲。但...

3月機車總銷量58343輛 三陽市占率42.6%續坐龍頭寶座

台灣機車市場3月總銷量58343輛，年減10.14%，也較2月減少1.41%，主要因高階車款整體銷售量下滑所致，而三陽3...

長榮航空地勤人員招募「百名職缺釋出」起薪上看4.3萬

長榮航空今宣布，將啟動2025年第2梯地勤人員招募，報名日期自即日起至4月13日止，釋出近百名職缺，涵蓋多種不同職類，大...

文創IP國際戰 台灣品牌打進大馬、日、港

台北市文化局與松山文創園區今舉辦「亞洲國際商務拓銷啟航記者會」，攜手43家文創品牌進軍馬來西亞、日本及香港。松菸表示，行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。