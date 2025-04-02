雄獅、鳳凰、五福旅行社及旅天下春假出團旺

即將展開的春假假期出國人潮比想像中熱絡，雄獅（2731）、鳳凰、五福旅行社及旅天下都認為，今年的出國情況比去年同期還好，平均單價也高，代表國人出國旅遊的人氣持續，讓原本的第2季淡季營收有望再度衝高。

雄獅旅遊觀察到，今年四月旅遊趨勢對比以往更加熱烈，受惠於櫻花季熱潮與清明連假效應，加上氣溫回暖促使旅客出遊意願上升，推升整體四月的銷售狀況，比起去年預計成長2成。另外在韓國方面，由於近期韓劇《苦盡柑來遇見你》爆紅，濟州島四月份旅遊訂單較上月遽增，更進一步推動整體韓國銷售，訂單較去年同期成長3成。

五福旅行社表示，受惠於清明連假帶動的旅遊需求，今年 4 月出團表現明顯優於去年同期，尤其短天數出發的東南亞、日韓旅遊與郵輪買氣熱絡，成功挹注春季小型出遊商機。整體來看，消費者信心穩定，旅遊市場延續疫後復甦力道。

旅天下表示，今年四月春假受惠櫻花旺季與連假，進單踴躍，春假業績較去年同期成長2成5，其中最受青睞前三名區域分別為東北亞、歐洲、亞非。

法人分析，旅行社第1季業績一定很好，第2季原本是傳統淡季，然而，今年在國人出國旅遊方興未艾，第2季又是日本、韓國賞櫻旺季，國內消費者對於出國旅遊團費價格增加接受度提高，加大出團力道，使得原本已經進入第2季淡季，出現淡季不淡，推升旅行社族群第2季業績成長想像空間。