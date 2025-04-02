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福懋油財報難產！董事會上繼續大戰 獨立董事再發聲譴責

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
福懋油財報難產之後，即將暫停交易，兩派人馬2日在董事會上繼續大戰。圖為位在台中大肚的福懋油廠。本報系資料庫
福懋油財報難產之後，即將暫停交易，兩派人馬2日在董事會上繼續大戰。圖為位在台中大肚的福懋油廠。本報系資料庫

福懋油（1225）財報難產之後，即將暫停交易，兩派人馬2日在董事會上繼續大戰。福懋油今日舉行董事會，推舉新任董事長為興泰實業代表人楊淑樺；不過，福懋油的獨立董事連仁隆對董事會召集程序再度表示反對意見。

福懋油最新公告董事會進行改選，選出新任董事長為興泰實業，並指派楊淑樺行使董事長職務，隨著董事長人選確定後，將儘速完成經濟部變更登記後，與會計師簽署委任合約並完成113年度財務報告公告申報。

福懋油的獨立董事連仁隆則對於2日召開會議提出反對及保留意見。這次的討論事項第一案推選董事長案，對於董事會召集程序提出異議，認為召集人不明且無權，因何不能按照法規於七日前通知。目前財報已出不來，需要時間作業好好處理，且過3月31日則要進行第1季財報，理應更加謹慎才對，繼續譴責，始終不依公司治理辦理，不遵循法規，對此會議表示異議。

董事長 財報

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