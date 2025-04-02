聽新聞
0:00 / 0:00
福懋油財報難產！董事會上繼續大戰 獨立董事再發聲譴責
福懋油（1225）財報難產之後，即將暫停交易，兩派人馬2日在董事會上繼續大戰。福懋油今日舉行董事會，推舉新任董事長為興泰實業代表人楊淑樺；不過，福懋油的獨立董事連仁隆對董事會召集程序再度表示反對意見。
福懋油最新公告董事會進行改選，選出新任董事長為興泰實業，並指派楊淑樺行使董事長職務，隨著董事長人選確定後，將儘速完成經濟部變更登記後，與會計師簽署委任合約並完成113年度財務報告公告申報。
福懋油的獨立董事連仁隆則對於2日召開會議提出反對及保留意見。這次的討論事項第一案推選董事長案，對於董事會召集程序提出異議，認為召集人不明且無權，因何不能按照法規於七日前通知。目前財報已出不來，需要時間作業好好處理，且過3月31日則要進行第1季財報，理應更加謹慎才對，繼續譴責，始終不依公司治理辦理，不遵循法規，對此會議表示異議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言