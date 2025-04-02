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高雄預售案表現 隆大、達麗有亮點！銷量第一名竟是「這建商」

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
清景麟董事長林湘甯看好高雄亞灣區發展潛力。記者林政鋒／攝影
清景麟董事長林湘甯看好高雄亞灣區發展潛力。記者林政鋒／攝影

政府打房，房地產市場進到低迷，高雄建案銷售進到個案表現。根據實價登錄，今年前3月港都預售屋銷售，上市建商隆大（5519）、達麗（6177）表現亮麗，但銷售量第一名是清景麟的AI慕光城、達118戶，平均一天可以賣出一戶，拔得頭籌。

上市建商主管說，當前房市雖觀望氣氛較濃厚，仔細探究購屋者結構，發展投資客與投機客跑光光，真正自住的剛性需求還是穩定釋出，加上購買預售案數年後才會交屋，可以相對減輕眼前負擔，對理性、有長期計劃的購屋者還是有一定吸引力。

根據實價登錄資料，今年累計至3月下旬的高雄預售案銷售量前五大排行榜，分別是清景麟AI慕光城的118戶、達麗世界學90戶、隆大鳳凰萃18戶、興連城的白隅17戶、以及郡都建設的郡都巨蛋17戶。

清景麟集團董事長林湘甯表示，根據實登資料，AI慕光城每坪成交價從40.1萬元到54.1萬元，平均成交單價約43.2萬元，價格合宜，不算貴。

林湘甯指出，AI慕光城銷售狀況還算可以，主要是具有高雄亞灣區地理優勢，「地點真的是太好了」。她說，AI慕光城基地旁就有高雄輕軌C2凱旋瑞田站，與捷運紅線R6凱旋站、與C3前鎮之星站，只有一站之隔。周邊就是夢時代購中心，對面的205兵工廠未來更將是亞灣的新都心，集結金融、商業、百貨、以及住宅機能於一身，將是亞灣未來的住宅重鎮。

深厚的未來發展潛力，加上新加坡SCDA設計團隊的加持，成功受到買家青睞。

林湘甯表示，AI慕光城本就規畫打造一個具有豪宅等級的首購自住宅，因此，重金禮聘國際建築大師新加坡SCDA操刀設計，相信，此一住宅應可吸引輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、鴻海（2317）等進駐亞灣的國內外企業員工。

AI 建商 高雄輕軌

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