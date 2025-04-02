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3月機車總銷量58343輛 三陽市占率42.6%續坐龍頭寶座

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
三陽3月以24864台、市占率42.6%的銷售表現續坐穩台灣機車龍頭寶座。圖／本報系資料照片
三陽3月以24864台、市占率42.6%的銷售表現續坐穩台灣機車龍頭寶座。圖／本報系資料照片

台灣機車市場3月總銷量58343輛，年減10.14%，也較2月減少1.41%，主要因高階車款整體銷售量下滑所致，而三陽3月以24864台、市占率42.6%續坐穩龍頭寶座，光陽則以16373台排名第二，市占率28.1%，排名第三為山葉的10154台，市占率17.4%，電動機車龍頭Gogoro銷量1913台，市占率3.3%。

累計1~3月，三陽總銷量71870台，市占率高達44.6%，與第二的光陽43235台、市占率26.8%差距未見縮小，Gogoro前3月銷量4679台，市占率僅2.9%，總市場來到161034台。

但電動機車市場3月整體銷量為3658輛，較上月大幅成長42%，主要因為各縣市補助皆已到位，購車需求逐步增加。

三陽表示，迎接3月開春，推出多款新春加碼優惠活動，各車款銷售表現亮眼，其中，國民旗艦機種「全新迪爵」持續熱銷，3月銷售達4318台，穩居市場第一；水冷機種JET SL+同樣表現出色，3月領牌數達2611台，帶動整體JET系列銷售突破4185台。

此外，三陽也說，全新上市的MMBCU銷售強勁，單月銷售達2230台，展現市場高度關注，運動車款DRG二代、時尚潮流的CLBCU及Fiddle系列亦維持穩定銷量，助攻三陽3月市佔率達42.6%，穩坐銷售冠軍寶座。

Gogoro也說，於3月推出兩款新車，包含最受年輕女性歡迎的Gogoro Delight甜酷吸晴的「泡泡粉」和簡約百搭的「泡泡白」車款，以及月底推出的Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版，明顯帶動客人進店賞車。

Gogoro 三陽 電動機車

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