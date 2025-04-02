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大甲媽進香遶境 中信投信首度參與打造吸睛電子花車

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境活動將於4月4日晚間起駕。中國信託投信響應台灣文化盛事，特別設計以棒球為主題的「中信ETF收益大聯盟」電子花車，加入遶境隊伍，與民眾齊心同行，傳達「個個有出息」的核心理念。 中國信託投信/提供
大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境活動將於4月4日晚間起駕。中國信託投信響應台灣文化盛事，特別設計以棒球為主題的「中信ETF收益大聯盟」電子花車，加入遶境隊伍，與民眾齊心同行，傳達「個個有出息」的核心理念。 中國信託投信/提供

有「世界三大宗教盛事」之稱的大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境活動將於4月4日晚間起駕，預期今年參與遶境人次可望續創新高。中國信託投信響應台灣文化盛事，特別設計以棒球為主題的「中信ETF收益大聯盟」電子花車，加入遶境隊伍，與民眾齊心同行，傳達「個個有出息」的核心理念，協助投資人達成財富目標。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香是台灣最具代表性的宗教文化活動，與梵蒂岡聖誕彌撒、麥加朝聖之旅並列為Discovery頻道評選的世界三大宗教盛事。今年活動將於4月4日晚間10點45分起駕，行經台中、彰化、雲林與嘉義等地，預計4月13日回鑾，全程超過300公里。去年參與人次已突破300萬，今年有望再創新高。

中國信託投信總經理陳正華表示，媽祖遶境不僅是宗教活動，更是凝聚社會向心力的重要文化象徵。中國信託投信身為台灣的資產管理業者，重視在地文化連結，此次特別號召同仁從4月4日至13日以接力方式參與，體驗這份深厚的文化傳統，同時也象徵中信投信與客戶同行的決心。

而針對此次活動特別打造的「中信ETF收益大聯盟」電子花車，車身設計以棒球為核心概念，巧妙連結投資理財與棒球賽事的策略布局，象徵不同投資風格皆能在中信ETF產品陣容中找到最佳搭配。陳正華表示，棒球是台灣的國球，也是凝聚國人向心力的指標性運動。如同棒球比賽中的投手與守備手各司其職，「中信ETF收益大聯盟」集結了積極進攻的股票ETF與穩健防守的債券ETF，為投資人組建最堅實的資產配置陣容。

而此次參與遶境的民眾，若在遶境隊伍中找到「中信ETF收益大聯盟」電子花車的身影，拍照上傳中國信託投信官方臉書粉絲專頁，即有機會可以抽「數位發財金」（LINE POINTs）。

中國信託投信表示，此次參與大甲媽祖遶境不僅是共襄盛舉，更代表中信深耕台灣、關懷在地文化的長期承諾。透過「中信ETF收益大聯盟」電子花車與接力步行活動，期待與民眾共享傳統文化的感動，並傳達「個個有出息」的投資理念，攜手守護資產、追求穩健成長。

中信 中國信託 遶境

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