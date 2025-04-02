全球AI發展聚焦台灣 高力董事總經理劉學龍：今年工業不動產成主流

高力國際發布2025年第1季商用不動產及土地投資市場調查，商用不動產交易額287億元，年減37%，房市買氣雖冷卻，但仍有建商逆勢進場購地，首季土地交易額約469億元，小幅年減3%。

高力國際研究部資深董事梁儀盈指出，受到政策及市場氛圍雙重影響，首季商用不動產，從產品來看，辦公及廠辦大樓交易額較上季成長，廠房、零售與觀光等成交量都較下滑，但廠房、倉儲依然是交易最大宗，共120億元。

首季成交動能仍極仰賴自用型買方，共計212億元，占比高達74%，此推力之下，科技相關業者總計貢獻100億元。另外一股力量則是建商趁機購入閒置資產以補充土地庫存，鎖定購閒置廠房、幼兒園及飯店，總計購入84億元。

自用買盤連續數季主導市場交易也可以從本季前五大商用不動產交易案看出來，除了甲山林以36億元買進高雄三裕木業閒置廠房，補進庫存土地外，其它4筆包括統一（1216）集團、台灣美光、祥碩（5269）與穩得（6761）購置廠辦，都為企業自用。

有別於商用不動產仍有自用型買方支撐，第1季土地交易市場在貸款緊縮及住宅房市買氣冷卻的壓抑下，首季全台土地交易額達469億元，其中建商貢獻270億元、占比約57%。

觀察土地交易的熱區，投資人趁機布局南部土地資產，高雄市也成為全台唯一單季成交金額百億的都會區，南二都土地合計交易額226億元、占比約48%；而台中市土地交易額約79億元，乃近一年交易低點，土地交易熱度明顯轉弱。

統計首季單宗土地交易金額前五高的成交案，只有一筆突破百億元，為遠雄（5522）以136.06億元買進高雄鼓山區、約6,128.67坪住宅土地；其它四筆均低於40億元。黃正忠認為，雖然央行並無祭出新一波信用管制措施，但短期內的房市政策亦較無鬆綁可能性，預期建商的購地策略仍較謹慎。

展望未來，高力國際董事總經理劉學龍認為，川普的第二任期的政策將是影響亞太區的經濟關鍵，包括關稅壁壘及日益緊張的地緣政治，都會影響亞太區域的資本流動及不動產前景。

2025年全球經濟的不確定升高，甚至於氣候或天災帶來的危害，在不動產投資應採取三大主要策略「產業導向」、「資產避險」、「永續升級」。

從產品上來看，仍是以工業類不動產為市場主流，在全球AI發展聚焦台灣的同時，這也將是今年投資產品的主流，而剛好有其他產業有加速活化閒置資產的打算，也可望成為今年穩定商用不動產交易的動能之一。

辦公產品一項被視為最穩健的投資選項，也是抗通膨下置產的好選擇，不過今年更要注意的是為了強化建物的韌性，評估標的時應更注意大樓的永續競爭力。