中裕愛滋病新藥獲准於澳門上市 敲開亞洲市場大門
中裕（4147）愛滋病新藥Trogarzo生物製劑獲得澳門主管機關核准上市。中裕新藥執行長張金明博士表示，這對中裕來說是一個重要的里程碑，代表該產品正式進入亞洲市場，對中裕新藥的國際能見度與營運具正面的激勵效果。
中裕公告指出，接獲行銷夥伴五洲藥物國際貿易有限公司(簡稱「五洲藥物」)通知愛滋病新藥Trogarzo向澳門主管機關遞交生物製劑上市許可申請獲得核准通過。
中裕新藥執行長張金明博士表示，TrogarzoR持續為多重抗藥性（MDR）HIV患者提供關鍵治療選擇。過去一年，與新的合作夥伴共同將Trogarzo的覆蓋範圍擴展至美國以外的地區。澳門主管機關核准Trogarzo的上市對中裕來說是一個重要的里程碑，代表該產品正式進入亞洲市場，不僅對未來香港、越南與斯里蘭卡等市場之藥證申請有其助益，更可望擴及其他亞洲甚或其他需此醫療需求的地區，對中裕新藥的國際能見度與營運具正面的激勵效果。
Trogarzo屬於進入或融合抑制劑(Entry and Fusion inhibitors，EIs/FIs)。同時也是第一個核准上市的單株抗體HIV/AIDS藥物。
中裕表示，Trogarzo(包括靜脈點滴劑型及靜脈推注劑型)已獲得美國FDA核准上市，並由Theratechnologies公司負責銷售，未來陸續推展至其他國家及地區。
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