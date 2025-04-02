快訊

共軍新駁船演練衛星圖曝！紐時：登台選項更多 犯台威脅更真

去年在烏戰死…志願兵吳忠達「屍體疑遭啃食」 遺留證件今曝光

有人來接了！福懋油爆萬張巨量未跌停 換這兩檔亮綠燈

中裕愛滋病新藥獲准於澳門上市 敲開亞洲市場大門

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

中裕（4147）愛滋病新藥Trogarzo生物製劑獲得澳門主管機關核准上市。中裕新藥執行長張金明博士表示，這對中裕來說是一個重要的里程碑，代表該產品正式進入亞洲市場，對中裕新藥的國際能見度與營運具正面的激勵效果。

中裕公告指出，接獲行銷夥伴五洲藥物國際貿易有限公司(簡稱「五洲藥物」)通知愛滋病新藥Trogarzo向澳門主管機關遞交生物製劑上市許可申請獲得核准通過。

中裕新藥執行長張金明博士表示，TrogarzoR持續為多重抗藥性（MDR）HIV患者提供關鍵治療選擇。過去一年，與新的合作夥伴共同將Trogarzo的覆蓋範圍擴展至美國以外的地區。澳門主管機關核准Trogarzo的上市對中裕來說是一個重要的里程碑，代表該產品正式進入亞洲市場，不僅對未來香港、越南與斯里蘭卡等市場之藥證申請有其助益，更可望擴及其他亞洲甚或其他需此醫療需求的地區，對中裕新藥的國際能見度與營運具正面的激勵效果。

Trogarzo屬於進入或融合抑制劑(Entry and Fusion inhibitors，EIs/FIs)。同時也是第一個核准上市的單株抗體HIV/AIDS藥物。

中裕表示，Trogarzo(包括靜脈點滴劑型及靜脈推注劑型)已獲得美國FDA核准上市，並由Theratechnologies公司負責銷售，未來陸續推展至其他國家及地區。

中裕 愛滋病 澳門

延伸閱讀

綠營共諜案連環爆 另有立院助理赴澳門交代不清

男病患不滿提早出院 拿菜刀追砍小港醫院護理師

大陸今起實施夏秋航季航班計劃 兩岸每周增22航班

連夜從澳門趕來！ Jisoo空降桃園甜喊「金古錐」

相關新聞

高雄預售案表現 隆大、達麗有亮點！銷量第一名竟是「這建商」

政府打房，房地產市場進到低迷，高雄建案銷售進到個案表現。根據實價登錄，今年前3月港都預售屋銷售，上市建商隆大（5519）...

群益證舉辦南台灣房地產論壇 專家看好科技聚落帶動「大南方房市」

AI發威，南科產值超車竹科，大南方新矽谷成形。近年來高科技產業在南台灣發展火熱，科技人口大挪移，帶動南部房價翻倍大漲。但...

3月機車總銷量58343輛 三陽市占率42.6%續坐龍頭寶座

台灣機車市場3月總銷量58343輛，年減10.14%，也較2月減少1.41%，主要因高階車款整體銷售量下滑所致，而三陽3...

長榮航空地勤人員招募「百名職缺釋出」起薪上看4.3萬

長榮航空今宣布，將啟動2025年第2梯地勤人員招募，報名日期自即日起至4月13日止，釋出近百名職缺，涵蓋多種不同職類，大...

文創IP國際戰 台灣品牌打進大馬、日、港

台北市文化局與松山文創園區今舉辦「亞洲國際商務拓銷啟航記者會」，攜手43家文創品牌進軍馬來西亞、日本及香港。松菸表示，行...

高雄捷運黃線加持 澄清湖輕豪宅購屋者反應熱

興建中的高雄捷運黃線連接港都最重要景點「澄清湖」，周邊生活機能雙優勢加持下，澄清湖南側輕豪宅備受矚目，包括寶象、浤圃、吉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。