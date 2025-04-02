裕隆集團為偏鄉童圓夢翻轉兒童節

Team裕隆（2201）出任務，用移動為偏鄉孩童翻轉兒童節！裕隆集團愛的里程數攜手格上租車，支持台灣公益聯盟的偏鄉小校共伴計畫，用移動服務串起新北市十分國小及山佳國小近300名學童，共同歡度一個「上課變下課」的快樂兒童節。

「希望兒童節可以一直打籃球！」「希望上課變下課！」「我想吃冰淇淋！」新北市樹林區山佳國小學童向校長許下的願望，由裕隆集團愛的里程數平台整合格上租車及嘉晏光學等企業資源與台灣公益聯盟共同為孩子圓夢；透過偏鄉小校共伴計畫，讓山佳國小200多名學童，與平溪區僅有17名學生的十分國小在兒童節前夕相聚同歡。

活動日一早，17名十分國小的孩子已精神抖擻地在位於十分老街上的學校集合，格上租車出動LUXGEN n⁷接送車隊及裕隆城小巴也早早在現場準備，接駁孩子們一起到60公里外的山佳國小歡度兒童節，迎接他們的是山佳國小校長林秀雲，還有「小學伴們」的熱情歡迎，在上課鐘聲響起後，正式展開各種「下課活動」。

兩校高年級的88個孩子，在SBL拿下二連霸、擁有7次奪冠紀錄的裕隆集團籃球隊派出現役球員黃宗翰、東方譯慷、涂亦含等人，設計許多好玩的籃球遊戲競賽，滿足孩子想打籃球的願望，格上租車近20位志工也與小朋友混合編隊同場競技，陪伴孩子們在遊戲中展現拚勁。

孩子們快樂暢遊在聆聽朱宗慶打擊樂團的演出、體驗野外攀樹、絹印等活動，最期待的冰淇淋車也忙碌準備冰淇淋，爆米花機、棉花糖機也讓校園充滿甜香滋味；超越遊戲與志工團隊合力搭建起「紙箱得來速」及組裝各式紙箱車，讓禮堂變身為得來速餐廳，每位孩子開著紙箱車一一點餐取餐，一起在禮堂「野餐」吃漢堡。

有孩子許願希望能有太陽眼鏡，「打籃球時才不會傷到眼睛」，在裕隆集團愛的里程平台串聯資源下，每位孩子都獲得一副由嘉晏光學捐贈的視力保健太陽眼鏡，孩子興奮地立刻戴上，相當喜愛；十分國小的外交小尖兵特地用雙語為大家簡報環保科技天燈、綠色礦旅課程，展現推展環境永續的成績，格上租車也送上全校17位孩子的願望禮物球鞋，孩子們迫不及待立刻穿上，開心到合不攏嘴。

山佳國小校長林秀雲說，十分開心這次裕隆集團與台灣公益聯盟串聯資源，帶領這麼多「逐夢實踐家」一起為孩子圓夢。十分國小校長利一奇則說，很開心讓更多人認識十分國小的特色課程，讓孩子們度過一個充滿學習與歡樂的兒童節。

偏鄉小校共伴計畫的發起人台灣公益聯盟鄭龍水創辦人說，這個計劃就是希望讓教育永續的理念實地落地運作，促進學校間的資源分享與互動，突破地理限制，為學生開創獨特學習視野，例如山佳國小的鐵路木工課與十分國小的永續天燈課程就可以互相學習交流，讓學生產生不同的激盪與火花。

陪伴孩子圓夢的裕隆集團格上租車總經理林群盛則指出，格上租車身為Team裕隆夥伴，整合共享車等移動服務及平台創新數位科技，為公益媒合資源、夥伴解決移動問題，綠能、電動車隊投入公益服務，更是進一步實踐低碳永續發展。