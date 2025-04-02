長榮航空地勤人員招募「百名職缺釋出」起薪上看4.3萬
長榮航空今宣布，將啟動2025年第2梯地勤人員招募，報名日期自即日起至4月13日止，釋出近百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪上看4.3萬元，預計於今年7至8月分批報到；另機師採全年隨時報名招募，今年預計晉用約160名機師。
長榮航空表示，隨著全球航空市場擴大，長榮航空也持續增班及佈局全新航點，為廣攬優秀人才，即日起啟動2025年第二梯地勤人員招募，報名日期自即日起至4月13日止，釋出近百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪4.3萬元起，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定。
本次地勤人員招募包含客服人員、營業人員、餐勤管理人員、機艙物流人員、空勤組員調派／管理人員、財務人員、公司治理及股務人員、航技人員、簽派人員、航機工程師、資訊安全及個資管理工程師、資安暨個資法遵人員、自動倉儲設備維修工程師、職業安全衛生人員、航空安全管理工程師、ESG專案管理人員與稽核人員。
長榮航空表示，為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司及臺北市區等工作地點，預計於2025年7至8月分批報到，未來公司也將根據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，為員工的職涯發展創造更多可能性。
另外，除招募地勤人員，長榮航空表示，「機師採全年隨時接受報名方式招募」，依照交機時程規畫，今年預計晉用約160名機師，空服員招募則依運能需求進行人力評估，滾動式辦理招募，招募詳情及線上報名請至網站查詢（http://www.evaair.com）。
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