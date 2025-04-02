快訊

共軍新駁船演練衛星圖曝！紐時：登台選項更多 犯台威脅更真

去年在烏戰死…志願兵吳忠達「屍體疑遭啃食」 遺留證件今曝光

有人來接了！福懋油爆萬張巨量未跌停 換這兩檔亮綠燈

長榮航空地勤人員招募「百名職缺釋出」起薪上看4.3萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空啟動2025年第2梯地勤人員招募，釋出近百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪上看4.3萬元。圖／長榮航空提供
長榮航空啟動2025年第2梯地勤人員招募，釋出近百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪上看4.3萬元。圖／長榮航空提供

長榮航空今宣布，將啟動2025年第2梯地勤人員招募，報名日期自即日起至4月13日止，釋出近百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪上看4.3萬元，預計於今年7至8月分批報到；另機師採全年隨時報名招募，今年預計晉用約160名機師。

長榮航空表示，隨著全球航空市場擴大，長榮航空也持續增班及佈局全新航點，為廣攬優秀人才，即日起啟動2025年第二梯地勤人員招募，報名日期自即日起至4月13日止，釋出近百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪4.3萬元起，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定。

本次地勤人員招募包含客服人員、營業人員、餐勤管理人員、機艙物流人員、空勤組員調派／管理人員、財務人員、公司治理及股務人員、航技人員、簽派人員、航機工程師、資訊安全及個資管理工程師、資安暨個資法遵人員、自動倉儲設備維修工程師、職業安全衛生人員、航空安全管理工程師、ESG專案管理人員與稽核人員。

長榮航空表示，為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司及臺北市區等工作地點，預計於2025年7至8月分批報到，未來公司也將根據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，為員工的職涯發展創造更多可能性。

另外，除招募地勤人員，長榮航空表示，「機師採全年隨時接受報名方式招募」，依照交機時程規畫，今年預計晉用約160名機師，空服員招募則依運能需求進行人力評估，滾動式辦理招募，招募詳情及線上報名請至網站查詢（http://www.evaair.com）。

長榮航空啟動2025年第2梯地勤人員招募，釋出近百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪上看4.3萬元。圖／長榮航空提供
長榮航空啟動2025年第2梯地勤人員招募，釋出近百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪上看4.3萬元。圖／長榮航空提供

地勤 機師 長榮

延伸閱讀

長榮航空攜澳門航空 聯營合作提升台澳航線優勢

長榮航空攜手澳門航空共用班號 合作提升台澳航線優勢

長榮航空攜手澳門航空共用班號聯營 提供逾7成台澳航班

長榮航去年業績創高 擬斥資31億美元買9架新機

相關新聞

群益證舉辦南台灣房地產論壇 專家看好科技聚落帶動「大南方房市」

AI發威，南科產值超車竹科，大南方新矽谷成形。近年來高科技產業在南台灣發展火熱，科技人口大挪移，帶動南部房價翻倍大漲。但...

3月機車總銷量58343輛 三陽市占率42.6%續坐龍頭寶座

台灣機車市場3月總銷量58343輛，年減10.14%，也較2月減少1.41%，主要因高階車款整體銷售量下滑所致，而三陽3...

長榮航空地勤人員招募「百名職缺釋出」起薪上看4.3萬

長榮航空今宣布，將啟動2025年第2梯地勤人員招募，報名日期自即日起至4月13日止，釋出近百名職缺，涵蓋多種不同職類，大...

文創IP國際戰 台灣品牌打進大馬、日、港

台北市文化局與松山文創園區今舉辦「亞洲國際商務拓銷啟航記者會」，攜手43家文創品牌進軍馬來西亞、日本及香港。松菸表示，行...

高雄捷運黃線加持 澄清湖輕豪宅購屋者反應熱

興建中的高雄捷運黃線連接港都最重要景點「澄清湖」，周邊生活機能雙優勢加持下，澄清湖南側輕豪宅備受矚目，包括寶象、浤圃、吉...

回 TOYOTA 購買橫濱輪胎或電瓶 「安全滿貫 抽iPhone」

回TOYOTA購買橫濱輪胎或電瓶，「安全滿貫 抽iPhone」，和泰集團提醒愛車是否有定期回廠保養或檢查呢？其中，輪胎與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。