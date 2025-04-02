快訊

遭控與張安樂密談 區桂芝還原當下：不需擴大解讀

家庭悲劇！鶯歌住宅火警釀母女2死 男屋主疑縱火逃離現場

限時5天！LINE聊天室「櫻花雨」特效帶來春日夢幻氛圍

宏碁智醫 AI 骨質密度異常篩檢軟體 獲大馬醫療器材許可

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁智醫（6857）在東南亞市場再傳捷報，2日宣布旗下人工智慧骨質密度異常篩檢軟體「智骨篩VeriOsteo OP」正式獲得馬來西亞衛生部（Ministry of Health Malaysia）轄下的醫療器材管理局（The Medical Device Authority, MDA）所頒布的馬來西亞醫療器材許可證，成為當地醫院與診所進行骨質密度異常篩檢的重要新選擇。VeriOsteo OP利用人工智慧技術分析胸腔X光影像，能快速評估受檢者是否有骨質密度異常的風險，不僅能提升篩檢效率，更有助於早期發現高風險族群，進一步改善患者的骨骼健康管理，展現AI在骨質健康篩檢領域的卓越應用。

馬來西亞正快速邁向高齡化社會，隨著老年人口的增加，骨質疏鬆症的盛行率也相應上升。馬來西亞統計局數據顯示，首都吉隆坡地區50歲及以上的男性中，骨質疏鬆症的盛行率為10.6%，女性則為8.0%。這些數據突顯了在馬來西亞進行骨質疏鬆篩檢的重要性。

宏碁智醫致力於推動AI醫療應用，人工智慧骨質密度異常篩檢軟體「智骨篩VeriOsteo OP」獲得馬來西亞醫療器材許可證，不僅標誌著宏碁智醫的技術獲得國際肯定，也為東南亞市場的智慧醫療發展帶來更多可能性。未來，宏碁智醫將持續深耕AI醫療領域，助力全球醫療機構提升診斷效率與精準度，造福更多患者。

宏碁 馬來西亞

延伸閱讀

毅嘉3月營收 勁揚19%

多元文化造就精采飲食 馬來西亞５大「經典必吃美食」

助台廠開拓東南亞市場 商總拓銷團促924萬美元商機

馬來西亞天然氣管線爆炸！波及49民宅63人送醫 數公里外有感大火熱浪

相關新聞

文創IP國際戰 台灣品牌打進大馬、日、港

台北市文化局與松山文創園區今舉辦「亞洲國際商務拓銷啟航記者會」，攜手43家文創品牌進軍馬來西亞、日本及香港。松菸表示，行...

高雄捷運黃線加持 澄清湖輕豪宅購屋者反應熱

興建中的高雄捷運黃線連接港都最重要景點「澄清湖」，周邊生活機能雙優勢加持下，澄清湖南側輕豪宅備受矚目，包括寶象、浤圃、吉...

回 TOYOTA 購買橫濱輪胎或電瓶 「安全滿貫 抽iPhone」

回TOYOTA購買橫濱輪胎或電瓶，「安全滿貫 抽iPhone」，和泰集團提醒愛車是否有定期回廠保養或檢查呢？其中，輪胎與...

盤點北市賺錢豪宅、這戶12年賺1億 專家曝2字是關鍵

實價登錄，內湖豪宅「長虹天璽」，今年2月低樓層戶交易總價約1.69億元，共175.49坪，換算每坪112.5萬元，值得一...

台中建商品牌會館以「峰值體驗」推進寵粉哲學

當全台房市邁入理性購屋時期，台中建商正醞釀一股「深度經營」的趨勢，包括雙橡園、磐興、漢宇、陸府、麗晨等指標建商紛紛打造品...

「茶之魔手」臺南東山新茶葉產區啟用 改寫臺南農產歷史

臺南市過去沒有種茶，是全臺各縣市「唯二」沒有產茶的地方，知名手搖飲「茶之魔手」在農業部茶及飲料作物改良場協助下，於臺南市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。