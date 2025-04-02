宏碁智醫 AI 骨質密度異常篩檢軟體 獲大馬醫療器材許可

宏碁智醫（6857）在東南亞市場再傳捷報，2日宣布旗下人工智慧骨質密度異常篩檢軟體「智骨篩VeriOsteo OP」正式獲得馬來西亞衛生部（Ministry of Health Malaysia）轄下的醫療器材管理局（The Medical Device Authority, MDA）所頒布的馬來西亞醫療器材許可證，成為當地醫院與診所進行骨質密度異常篩檢的重要新選擇。VeriOsteo OP利用人工智慧技術分析胸腔X光影像，能快速評估受檢者是否有骨質密度異常的風險，不僅能提升篩檢效率，更有助於早期發現高風險族群，進一步改善患者的骨骼健康管理，展現AI在骨質健康篩檢領域的卓越應用。

馬來西亞正快速邁向高齡化社會，隨著老年人口的增加，骨質疏鬆症的盛行率也相應上升。馬來西亞統計局數據顯示，首都吉隆坡地區50歲及以上的男性中，骨質疏鬆症的盛行率為10.6%，女性則為8.0%。這些數據突顯了在馬來西亞進行骨質疏鬆篩檢的重要性。

宏碁智醫致力於推動AI醫療應用，人工智慧骨質密度異常篩檢軟體「智骨篩VeriOsteo OP」獲得馬來西亞醫療器材許可證，不僅標誌著宏碁智醫的技術獲得國際肯定，也為東南亞市場的智慧醫療發展帶來更多可能性。未來，宏碁智醫將持續深耕AI醫療領域，助力全球醫療機構提升診斷效率與精準度，造福更多患者。