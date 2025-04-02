文創IP國際戰 台灣品牌打進大馬、日、港

台北市文化局與松山文創園區今舉辦「亞洲國際商務拓銷啟航記者會」，攜手43家文創品牌進軍馬來西亞、日本及香港。松菸表示，行前會依照當地市場挑選適合品牌，像是馬來西亞以IP角色、日港則是商品設計，透過展會參與、商務媒合、實體展售與海外見習等形式，提升台灣文創國際競爭力。

四朵軟綿綿，帶有喜怒哀樂的可愛小精靈，這是2020年創立的「方坊Square Studio」所創作的IP。品牌經理人Martin今年跟著松菸文創首次到馬來西亞吉隆坡參展，Martin分享，當初在疫情期間先在蝦皮上架，隨後才開始轉線下，來到西門紅樓設快閃店，去年才進駐松菸。

Martin說，創業5年期間，發現IP受到香港、東南亞客群喜愛，特別是IP角色藏有黑暗面，也與客群產生了共感，進而更喜愛角色。為此，透過松菸文創並看準馬來西亞對於文創IP市場崛起，因此今年嘗試拓銷到吉隆坡。

Martin也說，這次帶往馬來西亞的商品，設計除了原有主打的手機殼、耳機套等，這次會帶貼紙、明信片，藉由插畫元素商品去拓銷。

松菸文創表示，今年國際拓銷前進馬來西亞吉隆坡、日本關西及香港三地，透過展會參與、產品展售、商務交流與考察見習等多元形式，協助品牌創作端邁向市場端，實現從文化到商業的轉化。

松菸文創說明，行前依照台灣文創產品特性，精準打中當地市場，像是考量到文化特性相似，日本、香港就會以商品設計為出發；馬來西亞則是發現消費者大量使用社群軟體，因此就會朝角色IP去試著拓展。

「曾有製作帆布的店家設計鑰匙包，但是到了馬來西亞當地才發現，地域廣闊的關係，家庭體系龐大，加上兄弟姐妹間各自有房子，鑰匙自然不會只有一把，所以產品就難打入市場。」松菸文創團隊點出了文創產品的設計，與當地文化密不可分的案例，但這是危機也會是轉機。