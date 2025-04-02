高雄捷運黃線加持 澄清湖輕豪宅購屋者反應熱

興建中的高雄捷運黃線連接港都最重要景點「澄清湖」，周邊生活機能雙優勢加持下，澄清湖南側輕豪宅備受矚目，包括寶象、浤圃、吉越建設都相繼推出新案，購屋者反應熱烈。

上市建商主管說，高雄目前有捷運紅、橘兩線，以及環狀輕軌等大眾運輸設施，興工中的捷運黃線未來將串連鳥松、鳳山、三民、新興、苓雅等行政區，沿線的房市都可望受惠。

其中捷運黃線初段的鳥松區推案量雖然不大，不過有澄清湖這個知名地標，附近空氣、水質佳，建案更有澄清湖景觀，因此也進入消費者的購屋雷達中。

然而澄清湖周邊建案價格落差大，北側推案以大坪數豪宅為主，總價3,000萬元起跳，例如「頤湖苑」規劃每戶100坪產品，最低總價至少3,200萬元，單價則落在每坪28.2~30.5萬元，該案目前開價則為每坪29~35萬元。而棠宇建設「景中泱」規劃120坪的豪宅產品，實價登錄總價最低也要6,600萬元，單價每坪52.6~53.4萬元間。

相較之下，澄清湖南側生活圈新建案價格親民許多，且同樣具有捷運黃線的增值潛力，更靠近生活機能齊全的文山特區，本館路沿線外食、採買也相當方便，便利性完勝澄清湖北側。

如寶象建設新成屋案「寶象住圓山」，基地位於球場路上，鄰近圓山大飯店、澄清湖高爾夫球場、大華國小，附近有文山、陽明、建工等熱鬧的商圈，且10分鐘車程內皆可抵達長庚醫院、義大醫院大昌分院與中山高速公路九如交流道等，居住環境可說是「離塵不離城」。

此外，「寶象住圓山」的規劃具有高坪效，有低檯度全景式大面窗可賞市景、樹海；景觀大陽台可打造私人空中庭園，享受更多生活樂趣；雙排廚房方便整齊收納，次臥皆可擺放標準雙人床與書桌，寬闊舒適，全案規劃23~53坪的2至4房產品，近2年實價登錄單價約在38.9~39.3萬元間，吸引不少在地客與醫護族群青睞。

另外，浤圃機構也於球場路旁昌華街整合土地，推出新案「圓山匯星」，786坪基地規劃地上14層、地下2層住宅，主打22~34坪、2~3房格局產品，共計156戶，據實價登錄顯示，每坪約在35~38萬間；吉越建設的「圓山君玥」規劃36~64坪的3至4房產品，開價每坪37~41萬元，總價最低在1700萬元內。

在地資深代銷齊太廣告協理謝俊正分析，澄清湖南側生活圈新案單價約在38萬左右，對比文山特區、鳳山周遭建案普遍4字頭起跳，堪稱是「價格凹陷區」，加上低密度、高綠覆生活環境，以及捷運黃線所帶來的交通機能，房市極具補漲潛力。