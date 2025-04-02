回 TOYOTA 購買橫濱輪胎或電瓶 「安全滿貫 抽iPhone」

回TOYOTA購買橫濱輪胎或電瓶，「安全滿貫 抽iPhone」，和泰集團提醒愛車是否有定期回廠保養或檢查呢？其中，輪胎與電瓶的狀況更是不容忽視。根據法規，若車輛行駛於高速公路、快速公路時，輪胎任一點的胎紋深度低於1.6mm，除了影響行車安全之外，還可能將面臨新臺幣3,000至6,000元的罰鍰。

而電瓶電力是否充足亦關係到車輛的正常運作與行車安全，建議車主定期回廠檢查，避免因電力不足使車輛無法發動。

TOYOTA總代理和泰汽車關心車主的行車安全，特別推出「安全滿貫 抽iPhone」活動，凡於2025年4月1日至2025年6月30日期間，至全台TOYOTA服務廠或保修站購買橫濱輪胎或電瓶，即有機會抽中iPhone 16、行動電源、無線胎壓打氣機及千元機油金等共價值百萬元的多項好禮。