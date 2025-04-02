清明連假出遊 聯邦銀吉鶴 賴點雙卡出擊 最高回饋10%

出國旅遊，還在想刷哪張信用卡最划算嗎？看準卡友旅遊消費需求，聯邦銀行（2838）信用卡即日起在日本、法國、義大利等熱門旅遊國家祭出高額回饋，只要在出發前申辦聯邦吉鶴卡或賴點卡，卡友在暢遊世界時也能輕鬆賺旅費，邊玩邊刷最高10%回饋。

此外，聯邦信用卡也提供旅遊交通、住宿行程優惠方案，在114/6/30前於航空公司購買機票，或是在雄獅、易遊網、可樂、東南、五福等指定旅行社、Klook、KKday、Trip.com、Agoda等指定旅遊網站及訂房網站，跨通路消費累積滿3萬元、6萬元、9萬元、15萬元、30萬元，完成登錄分別享450元、900元、1,800元、3,000元、6,000元刷卡金回饋，分期滿額最高再加贈3,000元，換算回饋率最高3%，每戶最高享9,000元刷卡金，讓旅程更加值！

聯邦銀表示，日本向來是國人最喜歡的旅遊勝地，隨著賞櫻旺季與活力四射的各大祭典陸續登場，聯邦吉鶴卡自114/4/1起推出「日本旅遊祭10%」限時活動，激推日本11大熱門商店消費享加碼3%回饋，包含7-ELEVEN、Family Mart、LAWSON、東京迪士尼、大阪環球影城、永旺、三越、高島屋。此外，新戶於日本實體消費可再加碼3%回饋！搭配綁定QUICPay付款再享4%回饋，多重優惠疊加最高回饋達10%！全攻略從超商享用酥炸熟食，制霸必買清單、百貨公司血拼購物，或瘋玩遊樂園，怎麼刷都划算！現在即刻入手聯邦吉鶴卡，量身打造專屬日本之旅。

聯邦賴點卡則鎖定即將來臨的歐洲旅遊旺季，於即日起至8月31日推出在法國、義大利實體消費登錄最高享4.5% LINE POINTS回饋，不論是探訪歷史古蹟、欣賞驚艷美景、品味道地料理，或漫步法國巴黎香榭麗舍大道、義大利米蘭黃金四角購物，都能盡情消費感受滿滿回饋！此外，新戶於活動期間申辦並累積國外消費達2萬元(含)以上，除了享原有的首刷禮LINE POINTS 300點外，再加碼贈500元多選一即享券，等同加碼2.5%回饋！多重回饋最高7%絕對是前往法國及義大利旅遊的最佳神隊友。

聯邦銀行除了對海外旅遊祭出高額回饋外，也滿足卡友在國內刷卡消費的需求，讓卡友出國盡情刷、返國繼續刷！於114/6/30前，首次成功開立聯邦New New Bank數位帳戶，且綁定自動扣繳聯邦信用卡款，即享聯邦信用卡國內消費加碼5%回饋(上限1,500元刷卡金回饋)，無論是聯邦吉鶴卡或賴點卡，國內皆享有最高6.3%回饋，在國內外雙重加碼下，為卡友實現國內外消費一次滿足。