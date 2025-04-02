盤點北市賺錢豪宅、這戶12年賺1億 專家曝2字是關鍵

實價登錄，內湖豪宅「長虹天璽」，今年2月低樓層戶交易總價約1.69億元，共175.49坪，換算每坪112.5萬元，值得一提的是，前屋主於預售時以1.26億元購入、持有13年轉手增值4,288萬元，僅次於該社區2020年交易增值紀錄的4,372萬，成為該社區轉手增值次高的交易。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察，從2024年至今，台北增值性高的指標豪宅，除了「長虹天璽」交易兩戶都轉手增值之外，還有「西華富邦」、「大同璽苑」、「華固天鑄」等。

歷次移轉增值比例最多的是「西華富邦」，去年9筆屋主轉售交易紀錄中，有8筆增值，最高達4,839萬元；

增值金額最多的則是信義計畫區「台北信義」，去年底中樓層戶成交2.39億元，該戶原屋主在2012年預售時，以約1.4億元買進，持有12年增值高達9,919萬元，將近一億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，不動產屬於時間財，雖然房價會受到景氣循環影響，不過由於土地增值，只要有「耐心」，持有時間夠長，短則五年，長則十年，就有機會挺過下修波段。

例如南港豪宅因東區門戶議題行情高漲，歷經房地合一稅後價格下修，大坪數物件賠售狀況頻傳，不過隨著企業進駐南港，經貿條件穩定，新豪宅行情站上百萬。

此外，產品代表性也是重點，西華富邦和華固天鑄，都是區域中的超高樓豪宅，頗具指標性，因此行情穩定成長。另外豪宅本身若具備利多議題，穩定增值性也高，例如長虹天璽預售時尚有高壓電塔在旁，不過隨著電塔移除，身價大增值。

第一建經研究中心副理張菱育指出， 目前稅制鼓勵長期持有，加重短期交易稅率，為避免短期持有轉售獲利，會被課徵房地合一重稅，因此多數屋主也會拉長持有年限，增加獲利降低稅負成本。