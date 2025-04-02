精誠資訊設東南亞營運總部 第2季起認列營收
精誠資訊擴大布局東南亞市場，今天宣布在新加坡成立SYSTEX Asia東南亞營運總部，提供台商在東南亞布局所需的全球IT服務與在地金流、物流、商流服務。
精誠資訊向中央社記者表示，第2季起認列SYSTEXAsia營收，初期東南亞市場將以占營收3%至5%為目標。
精誠資訊表示，SYSTEX Asia前身是新加坡著名的資訊服務商NOA，長期耕耘資訊服務領域，在新加坡、馬來西亞、印尼設有服務據點，員工超過230人。
精誠資訊指出，與NOA策略合作後，精誠集團可擴大服務量能，成為擁有5000人規模，服務擴及馬來西亞、印尼、越南、中國、香港、日本與台灣的亞洲區域級資訊服務公司，能為布局東南亞的台灣企業提供在地服務。
精誠資訊表示，目前東南亞營收占比還不高，以專案性質為主，未來有望持續提升營收至5%。
精誠資訊表示，SYSTEX Asia初期將以深化加值經銷服務為發展重點，建立區域級IT服務生態圈，爭取更好的議價能力，以提供企業更高效的數位解決方案，並將陸續引進精誠集團在台灣提供的多元新型態服務，包含資訊安全、雲端服務、金融科技、零售流通解決方案、ESG綠色科技解決方案、智慧城市、系統建置、顧問諮詢、維護維運等。
精誠集團提供的全球IT服務內容，也將以新加坡SYSTEX Asia為中心，服務輻射至東南亞以及其他海外地區，可視為精誠集團在台灣提供服務的延伸。
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