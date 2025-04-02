台中建商品牌會館以「峰值體驗」推進寵粉哲學

當全台房市邁入理性購屋時期，台中建商正醞釀一股「深度經營」的趨勢，包括雙橡園、磐興、漢宇、陸府、麗晨等指標建商紛紛打造品牌會館，以不同於傳統接待中心快進快出的銷售模式，將場域轉化為長期品牌經營的戰略據點，重新定義不動產價值核心。

全向科技房產中心總監陳傑鳴分析，這些創新絕非短期行銷手法，而是建商對品牌經營的立體化實踐。

台中市近三年推案量驚人，但土地取得成本節節攀升，促使建商轉向長期價值經營，品牌會館的角色演化正反映業者從「蓋好房子」升級到「經營好社區」的戰略轉移，這種深度連結讓客戶平均停留時間從傳統案場的45分鐘，延長至2小時以上，創造更深層的品牌互動。

如磐興建設「娘家館」，作為十四期重劃區首座建商自建的企業旗艦空間，不僅是企業總部，更融合文化基地與售後服務中心，樹立建築業永續經營的新典範。館內設有專屬服務團隊，確保交屋後的維修需求能獲得即時妥善處理，將品牌承諾落實於建築生命週期之中。

磐興建設總經理游金洲強調：「我們將售後服務前端化，讓客戶從接觸品牌第一天起，就能感受到我們的永續承諾。」這種以文化底蘊延伸至實務營運的策略，使磐興的服務不僅停留在銷售交易階段，而是貫穿整個生活體驗，真正實踐「以人為本」的品牌價值。

自啟用以來，娘家館已累積舉辦超過300場涵蓋人文、美學、公益的多元活動，館內團隊更接受茶道、花藝、咖啡、廚藝等軟實力訓練，讓日常互動轉化為「有溫度的記憶點」，形成「將每次服務視為重要儀式」的品牌風格。

娘家館近期即將改裝完成，未來該公司服務將導入「內埕」沉浸式五感體驗區，預示著企業在行銷模式上的創新與深化，進一步強化市場競爭力，這種將生活美學與沉浸式體驗相結合的策略，不僅提升粉絲黏著度，也讓該品牌的口碑推薦及回購率穩定拉升至七成的高標，成為推動磐興穩健成長的關鍵驅動力，在關鍵時刻以己之活動來滿足客戶需求，無疑是峰值體驗的實踐者。

這場品牌革命正在台中遍地開花。在七期深耕20年的雙橡園開發，作為七期第一家打造永久接待會所的先驅，經過20年的紮根發展，如今正進行空間升級改裝，未來仍會持續以款待的精神服務中台灣層峰客群，以精準的客戶變更服務及交屋後的長期經營服務。

陸府建設則在南屯區公益路打造「陸府生活美學館」，透過基金會推動跨界藝文展覽，傳遞永續生態、藝術人文與關懷社會的多元理念。

值得注意的是，也有品牌會館的經營思維從單點突破發展為系統化服務鏈。麗晨建設在「丰二三」企業總部同時作為「晨露文化藝術基金會」基地，除了提供企業使用，也開放社福、公益團體租借，實踐品牌回饋社會的承諾，未來將持續為藝術人文發聲，成為城市文化推動的重要據點。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，「真正的高端市場競爭，比的是誰能陪伴客戶更久。」當多數建商仍在比拚硬體規格，領先群已將戰線延伸至軟性服務的持久戰，這種將營銷成本轉化為長期服務投資的策略，不僅提升客戶黏著度，更在土地稀缺的市場環境中，為品牌建立難以取代的識別度。